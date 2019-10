Mercedes Benz Fashion Week'te neler oldu?

Birbirinden farklı ve yaratıcı ilkbahar/Yaz 2020 koleksiyonlarının gün ışığına çıktığı Mercedes Benz Fashion Week İstanbul hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük ilgi gördü. Defilelerin ilk iki günü merceğime takılan isimlere gelin birlikte göz atalım. Son iki günde yer alanlar ise haftaya cumartesi

BAĞZIBAĞLI PRIVE X ÖZLEM ERKAN

Özlem Erkan, Türkiye’nin en köklü ithal kumaş tedarikçisi Bağzıbağlı Nişantaşı’nın yeni hazır giyim markası ‘Bağzıbağlı Privé’ için hazırladığı ‘Servi’ isimli koleksiyonuyla büyük beğeni topladı. Tasarımcının couture dokunuşlarıyla farklılaşan, Bağzıbağlı’nın özel kumaşlarıyla dikkat çeken koleksiyonu yer yer işlemelerle göz alırken, gelenekselin modernle, hazır giyimin özel dikimle yeni bir yorumu olma özelliği taşıyor.

NİYAZİ ERDOĞAN

Yerel kültürümüzden aldığı kodları global moda trendleriyle harmanlayarak her sezon farklı ve beklenti uyandıran defilelere imza atan moda tasarımcısı Niyazi Erdoğan’ın bu kez geçtiğimiz 10 yıla dağılan farklı koleksiyonlarından seçtiği ikişer görünümle MySizeID uygulamasının işbirliğiyle retrospektif bir sergiye imza atıyor. 18 Ekim’e kadar İstanbul Moda Akademisi’nde 10:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

ÖZLEM SÜER

Gelecek sezonun yüksek enerjili koleksiyonu, yaratıcılığın başlangıç noktası olan ‘cesaret’ kavramıyla defilenin temasını oluşturdu. Siyah ve beyazın müthiş denge kurgusu üzerine kurulu safran hisli asimetrik kesimlerle natürel, serbest ve deneysel formüllerle ‘Daily Couture’ çizgisini; Özlem Süer markasının özel drapaj tekniği dâhili ve ünik üretimi sayesinde ise ‘Pret-a Couture’ izlerini taşıdığını gördük.

Y PLUS BY YAKUP BİÇER

Tasarımcı Yakup Biçer, ilk koleksiyonunun ilham kaynağı olarak kendi topraklarının ve köklerinin süper kahramanları pehlivanları seçtiği defilede, süper model Tülin Şahin doğum öncesi son defilesinde podyuma çıktı. Sokaktan salona, sofistike, avangart ve bir o kadar da rahat olma hayali kuran yaş ve cinsiyet ayırt etmeksizin ‘yeni cool’ şehir insanını hedefleyen Y Plus defilesi her kesimden tam not aldı.

NEW GEN BY İMA

İstanbul Moda Akademisi’nden mezun 53 tasarımcıdan, 13’ü ‘Dream a Dream’ yani ‘Düşünü Düşle’ teması altında enerji ve dinamizm dolu bir dev defile gerçekleştirdi. İşte o isimler: Altan Toygar Rona, Arda Paris Akay, Ayça Canan, Avishan Daneshfar, Beyza Nur Eyüboğlu, Engin Ekinci, Essin Bariş, Ezgi Karayel, Gülşah Aypak, Natallia Korkmaz, Senem Kula, Sevgi ve Sevilay Yıldırım.

3 GENÇTEN YARATICI KOLEKSİYON

İMA mezunları arasından seçilen New Gen tasarımcıları, kendi kanatlarıyla uçtukları ‘Pioneering Designers I’ adıyla podyumunda yer aldı. İHKİB tarafından desteklenen defilede 3 genç tasarımcı yer aldı. Muhammed İloğlu: “Hiberhüp; İnsan ilk üç boyutta özgürdür, dikey ve yatay hareket edebilir fakat 4. boyutta bedenine sıkışıp kalmıştır, zamanda hareket edemez.” Şebnur Günay: “Koleksiyonlarım benim günlüğüm, devam eden seriler gibi...” Mehmet Emiroğlu: “Mahizer; kadın olmanın ötesinde hüküm giymiş ve tahliye olmuş kadınları konu ediniyor.”

Ümit TEMURÇİN