Menopozu haber veren en önemli 5 belirti

Menopoz belirtileri ve menopoz yaşı kadınlar tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Mustafa Taş, menopoz belirtileri ve menopoz sürecinde yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

Menopozun kadınlarda yaşlanmanın doğal bir süreci olduğunu söyleyen Mustafa Taş, menopoz yaşı ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Menopoz, kadınların yaşlanmasının doğal bir sürecidir. Genellikle dünya sağlık örgütünün belirlemiş olduğu patolojik bir şey olmadan fizyolojik bir veri ile 12 ay üst üste adet görmeyen bir bayanda menopoz süreci olarak kabul edilir. Menopoz genellikle gelişmiş ülkelerde 51-52 yaşlarında başlarken, gelişmekte olan ülkelerde bu 48 yaşına kadar düşer. Aslında menopoz, yumurtlamanın azalması ve yumurtlamanın bitmesi, rahimin normal bir yapıda kalmasıdır."

MENOPOZ BELİRTİLERİ

Menopoz sürecinde beslenmenin önemli olduğunu belirten Mustafa Taş, menopoz belirtilerini şöyle sıraladı:

"Menopozun belirtileri arasında genellikle en çok karşılaştığımız adet kanamalarının sıklaşmasıdır.

Sıklaşan adet kanamaları, beli bir süre sonra seyrekleşmeye başlar ve seyrekleşmeye başlayınca adet kanamaları yavaş yavaş 12 ay içerisinde tamamen kesilir.

Aynı zaman da ateş basmaları, cilt kurulukları, unutkanlıklar bunların hepsi menopozun belirtileri arasında yer almaktadır.

Menopozun etkilerini azaltmak için genellikle ilk söylediğimiz şey, beslenmeye dikkat edilmeli.

Beslenmeyi genellikle kalsiyum ağırlıklı ve protein ağırlıklı yapmalıyız.

Bol sıvı tüketmeliyiz.”

KEMİK ERİMELERİNE DİKKAT!

Mustafa Taş, menopoz döneminde kemik erimesini azaltmak için kalsiyum ağırlıklı beslenmek gerektiğini belirterek, şu şekilde konuştu: