Bu rahatsızlığa dikkat!Hangi doktora gideceğinizi biliyor musunuz?

Kadınlar meme ağrısı çektiklerinde doktora başvurmalıdırlar. Çünkü meme ağrısı yeri geldiğinde tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Meme ağrısı ciddi sorunlara yol açabildiği için, meme ağrısı yaşayan hastalar en kısa sürede doktora başvurmalıdır ve kısa sürede ağrının nedeni belirlenmelidir.

MEME AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLMELİ?

Meme ağrısı her kadının hayatında en az bir kere de olsa karşılaştığı bir durumdur. Meme ağrısı (mastalji) her yaş kadında görülebilen bir ağrıdır. Memede ağrı adete bağlı olan ve adete bağlı olmayan şeklinde iki gruba alınmıştır. Her iki ağrı türünde de tedavi mümkündür.

ADETE BAĞLI OLMAYAN MEME AĞRISI NEDİR?

Bu ağrı doğrudan kas – eklem ağrısı olabileceği gibi kalp rahatsızlığından kaynaklanan bir ağrı da olabilir. Başka organlardan yansımış olan ağrıların dışındaki ağrıların kökeni tam olarak bilinememektedir. Adete bağlı olmayan meme ağrılarındaki tedavi adete bağlı olan meme ağrılarındaki tedavi ile aynıdır.

ADETE BAĞLI MEME AĞRISI NEDİR?

Genellikle adetin bitmesi ile kaybolur ve adetten bir hafta önce görülür. Ağrının nedeni tam olmamakla birlikte adetle birlikte memede meydana gelen hücresel değişikliklerin ağrıya ve gerginliğe neden olabileceği düşünülmektedir. Adete bağlı olmayan meme ağrısı en sık 30 – 40 yaş kadınlar arasında görülür.

MEME AĞRISINI HAFİFLETEBİLECEK ÖNERİLER

Memeleri tam saran ve sıkmayan sütyenler tercih edilmeli,

Çay, kahve ve çikolata tüketimi azaltılmalı, mümkünse bırakılmalı,

Sebze, meyve ağırlıklı sağlıklı beslenmeli.

MEME AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Meme ağrısı için genel cerrahi (Hariciye) doktoruna başvurulmalıdır.