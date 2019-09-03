Melisa otunun cilt ve saç sağlığına 7 faydası!

Sakinleştirici özelliğiyle popüler olan melisa çayı son zamanlarda çok sık tüketilmekte. Her hastalığa deva olan melisa çayı severek tüketiliyor. Konsantrasyon arttırdığı bilinen melisa çayı özellikle stresli bir iş yapanların ve sınava hazırlanan öğrencilerin gözdesi. Melisa bitkisinin yapraklarından hazırlanan melisa çayını yapımı da çok kolay.

MELİSA OTU NEDİR?

Melisa otu Doğu Akdeniz ve Batı Asya’ya özgü nanegiller ailesinden antioksidan, antiviral ve antimikrobiyal özelliklere sahip şifalı bir bitkidir. Ülkemizde yaygın olarak yetişen melisa, ilk çağlardan beri arıları hastalıklardan koruyup oğul çıkarmaları için kovanların arkasına konulduğundan oğul otu olarak da bilinir. Alternatif tıpta taze, kurutulmuş ve yağ formlarında sıkça kullanılır. Yaprakları çiçeklenmeden önce toplanır çünkü çiçeklendikten sonra kendine özgü limon kokusunu yitirir ve artık tedavi amaçlı kullanılamaz.

Melisa otu yapraklarından ve beyaz sarı çiçeklerinden esansiyel yağ elde edilir. Kuru veya taze melisa yapraklarının sağlığa faydaları aynıdır ve sadece kuru melisa daha uzun süre bozulmadan 1 yıl muhafaza edilebilir. Bunun için kurutulmuş melisa yapraklarını ağzı kapalı cam bir kavanoza koyup loş, serin ve kuru bir ortamda saklayın.

MELİSA OTU BESİN DEĞERİ

Melisa, A vitamini ve C vitamini, folik asit, potasyum, kalsiyum, demir, çinko, lif ve tanen açısından zengindir. Ayrıca flavonoidler (insan vücudunda antioksidan işlevini yürüten bitkisel besin maddesi grubunun genel adı) bakımından doyurucudur.

MELİSA OTUNUN FAYDALARI

Stresi ve kaygıyı azaltır

Melisa otunun stres belirtilerini yatıştırdığı, rahatlamaya yardımcı olduğu bilinmektedir. 2004 yılında yapılan bir çalışmada, melisa otunun laboratuvar kaynaklı psikolojik stresin olumsuz duygudurum etkilerini azalttığı bulunmuştur. Melisa otu kullanan katılımcılar, dinginlik hislerinin arttığını ve uyanıklık durumunda azalma olduğunu belirtmişlerdir.

Nasıl kullanılır: Günde iki kez kapsül formunda 300 miligram (mg) melisa otu alın. Stresin akut ataklarında tek bir doz 600 mg da alabilirsiniz.

BİLİŞSEL İŞLEVİ ARTIRABİLİR

2014 yılında yapılan bir çalışmada melisa otu içeren gıdaların ruhsal ve bilişsel etkileri incelenmiştir. Melisa otu, doğal veya yapay tatlandırıcılar ile birlikte bir içeceğin ve yoğurdun içine karıştırılmıştır. Katılımcılardan hafıza, matematik ve konsantrasyonla ilgili bilişsel görevler yapmaları istenmiştir. Melisa otu içen katılımcıların içmeyenlere göre daha iyi performans gösterdiği bulunmuştur. Ama yine de ek çalışmalara ihtiyaç vardır.

UYKUSUZLUĞA İYİ GELİR

Melisa otunu kediotu ile birleştirmek, uykusuzluğun giderilmesine yardımcı olabilir. 2006 yılında yapılan bir çalışmada karma doz alan çocukların uykusuzluk sorunlarında % 70 ila % 80 oranında iyileşme yaşadıkları bulunmuştur. Hem araştırmacılar hem de ebeveynler, melisa otunu iyi ya da çok iyi bir tedavi olarak gördüklerini belirtmişlerdir.

Nasıl kullanılır: Yatmadan önce kediotu ve melisa otu ile demlenmiş bir fincan çay içilir.

Uçuk (Herpes simpleks virüsü) tedavisine yardımcı olabilir

Uçuğun ilk belirtisini farkettiğinizde melisa yağını topikal olarak uygulayabilirsiniz. 1999 yılında yapılan bir çalışmaya katılan gruplardan biri, beş gün boyunca günde dört kez uçuk çıkan alana melisa otu kremi, diğer grup ise plasebo ürünü uyguladılar. Araştırmacılar, melisa otu kremini kullanan katılımcıların daha az semptom yaşadıklarını ve kullanmayanlardan daha hızlı iyileştiklerini buldular.

Nasıl kullanılır: Etkilenen bölgeye günde birkaç kez melisa otu kremi uygulayın. Kremi uçuklu bölgeye uygulamadan önce önkolun iç kısmına sürün. 24 saat içinde herhangi bir tahriş veya iltihapla karşılaşmazsanız, kullanılması güvenli demektir.

MELİSA OTUNUN CİLT VE SAÇ SAĞLIĞINA FAYDALARI

Cilt yaralarının iyileşmesini hızlandırır ve akne gibi cilt sorunlarına iyi gelir.

Kırışıklıkları azaltır ve cildi canlandırır.

Dudak bakımında kullanılabilir.

Yaprak ve tomurcuklarından hazırlanan tonikle cilt bakımı yapılabilir.

Saç dökülmesi ve kellik problemleri için kullanılır.

Solgun ve yıpranmış saçları güçlendirir.

Sindirime yardımcı olur

Sık karın ağrısı, bulantı ve hazımsızlık sorunu yaşıyorsanız ya da dispepsi (mide fesadı) problemi hayatınızı zorlaştırıyorsa melisa otu size yardımcı olabilir. 2010’da yapılan küçük bir çalışmada, fonksiyonel bir disepsi üzerine, melisa otu içeren soğuk tatlıların sindirim kolaylaştırdığını ve mide rahatsızlıklarını rahatlattığını bulunmuştur.

Nasıl Kullanılır: Hazımsızlık için; 2,5 litrelik bir şişeye 50 gr. çekilmiş ceviz, 200 gr. kişniş, 5 gr. tarçın, 3 gr. tane karanfil ve bir tutam melisa yaprağı koyun. Bu karışımı her gün çalkalayın. Bir hafta sonra suyu ince bir tülbent yardımıyla süzüp yarım litre daha su ekleyin ve 1 gün daha bekletin. Her gün bir kaşık içmek hazımsızlığınızı giderecektir.Mide bulantısı için ise ilk başladığı anda bir bardak melisa çayı için.

Adet ağrılarını azaltır

Melisa otunun adet kramplarını ve adet öncesi sendromunu (PMS) hafiflettiğini gösteren araştırmalar vardır. 2015 yılında yapılan bir araştırmada, 100 liseli kız çocuğunda krampların yoğunluğunu azaltmada melise otu etkisi araştırıldı. 3 ayın sonunda melisa otu alan grubun semptomlarında belirgin bir azalma olduğu belirlendi.

MELİSA BİTKİSİ

Melisa bitkisi hoş kokulu yeşil yapraklıdır

Nasıl kullanılır: En iyi sonucu alabilmek için günde 1200 mg melisa otu kapsülü alın. Böylece bitki, adet öncesi sendromlarınız başlamadan çok önce vücut sisteminize girecektir. Kullanmaya devam ettiğinizde belirtilerinizin azaldığını göreceksiniz. Ama yine de kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

Baş ağrısını hafifletir

Melisa otu, özellikle stres sebebiyle meydana gelen baş ağrısını tedavi etmede de yararlı olabilir. Rahatlatıcı özellikleri ile kasların gevşemesine ve gerginliğin azalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, baş ağrısına katkıda bulunabilecek daralmış kan damarlarını açmaya ve rahatlamaya da yardımcı olabilir.

DİŞ AĞRISINI AZALTMAYA YARDIMCI OLUR

Melisa otunun ağrı giderici özellikleri, diş ağrısını hafifletmek için ideal bir seçim olabilir. Rahatlatıcı etkisinin yanında iltihaplanmayı da azaltabileceği düşünülmektedir.

Nasıl Kullanılır: Melisa yağını önce jojoba yağı ya da hindistan cevizi yağı ile seyreltin ve etkilenen bölgeye pamuklu çubukla uygulayın.

MELİSA OTU NASIL KULLANILIR?

Melisa otunun yaygın kullanım alanları şunlardır:

Tek başına ya da papatya, sarı kantaron gibi şifalı bitkilerle birlikte çayı yapılabilir.

Taze yaprakları özellikle yazın soğuk içeceklere katılabilir.

Yaprakları çorbalara, balık yemeklerine, pilavlara ve meyve salatası gibi salata çeşitlerine eklenebilir.

Banyo suyuna katılarak rahatlatıcı etkisinden faydalanılabilir.

Yaprakları ezilip macun haline getirilerek böcek ısırıklarına karşı tedavi edici olarak kullanılabilir.

Aromatik tedavide kullanılabilir. Melisa yağının kokusu ruhsal ve zihinsel açıdan rahatlama sağlarken ortamın hoş kokmasını da sağlar. Yoga ve meditasyon gibi aktiviteler sırasında konsantrasyonu yükseltir.

Fesleğen, badem, bergamot, zencefil, lavanta, papatya, gül ve biberiye yağları ile hoş kokulu karışımlar oluşturulup oda parfümü olarak da kullanılabilir.

Gıda sektöründe, alkollü ve alkolsüz içecekler, şekerleme, fırınlanmış ürünler, jelâtin, puding ve dondurulmuş süt tatlılarını tatlandırmak için yağı ve özü kullanılır.

Kozmetik sektöründe kullanımı yaygındır. Ayrıca yağı vücut losyonu ve kremlere katılarak kullanılabilir.