Melisa çayı ile güzellik sırrı! Melisa çayının cilde 5 faydası

Melisa çayının cilde faydaları saymakla bitmiyor. Melisa çayının vücudun her yanında önemli bir etkisi olmakla birlikte cilt üzerinde de çok faydalıdır. Depresyonu da engelleyen melisa çayı cilde maske olarak kullanılabilir.



MELİSA ÇAYININ CİLDE ETKİLERİ

Cildi güneşin zararlı ışınlarından korur.

Melisa bitkisinin yaprakları ve tomurcukları, içerdikleri madensel tuzlar ve yağlar sayesinde cildi tazeler, yaşlanmasını geciktirir ve ince kırışıklıkları giderir.

Hazmı kolaylaştırır dolayısıyla kilo vermeye de yardımcıdır.

Melisa suyu uçuk çıkmadan önceki batma karıncalanma evresinde çıkacak alan üzerine günde birkaç kez sürülerek uçuğun çıkması engellenebilir.

Sinek ısırığı ve kızarıklık gibi basit cilt problemlerini iyileştirici özellikte bulunduğu ifade edilmektedir.

MELİSA ÇAYI NASIL İÇİLİR?



Öncelikle herhangi bir rahatsızlığı olanlar mutlaka hekimine danışmalıdır. Melisa çayı günün her saatinde içilebilir. Kahvaltıdan sonra ve akşam yemeğinden sonra içilebilir.