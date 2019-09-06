Kadınlar düzenli olarak tüketmeli

Melek otu değişik özelliklere sahiptir ve birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Ekildikten ortalama 4 ay sonra olgunlaşan melek otu bu aralıkta hasat edilir. Sağladığı faydalarla çok fazla sevilen melek otu uzmanların bitkisel tedavide kullandığı bir numaralı ürün haline geldi. Melek otunun ince ince kıyılarak hava almayan kaplarda muhafazası yapılır.

MELEK OTU NEDİR?

Kırlarda, ormanlardaki ağaçsız alanlarda, meralar da, dere kenarlarında yetişen hoş bir kokuya sahip olan otsu bir bitkidir. Boyu 3 metreye kadar uzayabilen türleri vardır. Dallarının ucunda top top ve küçük küçük çiçekleri vardır. Asya’ ya özgü melek otunun beyaz çiçekleri vardır. Gövdesinin içi boşluklu ve dışı çizgilidir. İlk taze sürgünler yazın ilk aylarında, iki yıllık kökleri ise ilkbaharda ya da sonbaharda sökülür. Çok iyi bir şekilde dezenfekte edildikten sonra uzunlamasına kesilir ve gölgelik yerlerde kurutulur.

MELEK OTU FAYDALARI

Sürgün, yaprak ve köklerinden 40 gramı 1 litre suda kaynatılır ve günde 3 defa tüketilir.

Bağırsak spazmlarına ve hava yutmaya iyi gelir.

Sindirim sistemini destekleyici etkisi vardır. İştahı açar ve hazmı kolaylaştırır. Sinirleri kuvvetlendirir ve spazm çözücüdür. İshale iyi gelir.Yaraların iyileşme süresini hızlandırır.

Hiper tansiyona iyi gelir.

Romatizma hastalıklarına iyi gelir.

Terletici etkisi vardır.

Yorgunlukları giderir.

Safra salgılarının salgılanmasını arttırır.

Nekahat süresinin kısa sürmesini, hastalığın hızlı atlatılmasına fayda sağlar.

Tek başına veya Sinirli ot ve biberiye otu ile beraber kaynatılıp balla tatlandırılıp içilirse düzenli kullanımında astım hastalığından kaynaklı nefes darlıklarına iyi gelir.

Kronik bronşit, asabi astım ve verem hastalıklarına şifalıdır.

Çocuklarda görülen raşitizm hastalığına iyi gelir.

Karaciğeri kuvvetlendirerek karaciğer yetersizliklerine şifa olur.

Melek otunun kadın hormanal sistemini düzenleyici etkisi vardır. Kadınlarda cinsel soğuklukta, beyaz akıntıda, menapoz dönemi sıcak basmaların, rahim kanamaları, ağrılı ve az olan adetlerde çok faydalıdır.

Kaynamış 1 bardak su içerisine 20 gram ince kıyılmış melek otu kökü koyulup, demlendikten sonra günde 2 – 3 bardak tüketilirse astım hastalığına iyi gelir.

Kekik otu ile beraber kaynatılıp tüketilmeye devam edilirse; kan dolaşımını düzenler ve kanı temizler.

Taze yapraklarından çıkan su, bir pamuk ile çürük diş üzerine koyulursa ağrı kesici etkisi vardır.

İçerdiği kumarin maddesi kan pıhtılaşmasını etkiler. Kan damarlarını geliştirir ve spazmlara karşı etkilidir.

MELEK OTU’NUN FAYDALARI NELERDİR?

Melek otu üzerine yapılan pek çok araştırma, bu bitkinin insan sağlığına çok ciddi faydaları olduğunu göstermiştir. Özellikle de mide ile ilgili sorunlarda, mide ekşimesi, mide şişkinliği, hazımsızlık, iştahsızlık, reflü, astım, bronşit, üst solunum yolu enfeksiyonları, adet sancıları ve menopoz semptomlarının doğal yolla iyileştirilmesinde melek otundan faydalanmak önerilir. Melek otunun düzensiz adet kanamalarına olumlu etkileri olduğu, romatizmal ağrılara iyi geldiği bilinmektedir. Bitkinin analjezik ve antibakteriyel özellikleri olması da onu çok daha değerli hale getirmektedir. Bunların yanında melek otunun; mide ve bağırsak kramplarında, ishali keserek peklik vermede, sinirleri yatıştırma ve güçlendirmede, zihni canlandırmada, astım nöbetlerini rahatlatmada etkili olduğu, doğal bir çözüm bulduğu bilinmektedir.