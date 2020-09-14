Meksika mutfağının meşhur lezzeti fajita et nasıl yapılır? Fajita et tarifi ve malzemeleri
Fajita nasıl yapılır? Et fajita tarifi nasıl? gibi soruların cevabı mutfağı sevenler tarafından merak ediliyor. Tortilla ile servis edilen fajitanın farklı çeşitleri yapılıyor. İşte Meksika mutfağından fajita tarifi ve malzemeleri...
Fajita tarifi merak ediliyor. Meksika mutfağına ait olan fajita, parmak şeklinde doğranan bir et yemeğidir. Et fajitayı sevmeyenler tavuk etiyle de deneyebilir, fajitanın yanına guacamole, avakado gibi soslar da yapabilirsiniz. İşte lezzetli fajita tarifi ve mutfağınızı lezzetlendiren pratik öneriler...
FAJİTA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
150 gr ince dövülmüş bonfile
2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı
1 soğan
1 sivri biber
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Bir tutam tuz, karabiber ve kırmızı pul biber
FAJİTA NASIL YAPILIR?
Meksika mutfağına ilgi duyanları fajita et tarifi bekliyor. Öncelile bonfileleri, zeytinyağı, tuz, karabiber ve kırmızı pul biber ilave ettiğiniz bir kapta 30 dakika marine edin.
Ayçiçeği yağını ısıttığınız tavada, piyazlık doğradığınız soğan, halka doğradığınız sivri biber, tuz ve karabiberi soteleyin. Üzerine bonfileleri ekleyip, her iki tarafını da pişirin.
Soslarla, salata veya tortilla ile sıcak servis yapabilirsiniz.