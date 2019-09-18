Günde 15 dakika mekik 5 konuda iyileştiriyor!

Günde 15 dakika mekik çekmenin faydaları oldukça etkilidir. Kalbizi çalıştırır, damarları açar ve kolesterolü düşürür. Günde 15-20 dakika mekik çekmek ömrünüzü uzatabilir ve yaşlanma belirtilerinizin geciktirir ve şekere bağlı semptomların azalmasına yardımcı olur. Sağlığınız ve fit görünüm için büyük fayda sağlar.

İŞTE GÜNDE 15 DAKİKA MEKİK ÇEKMENİN FAYDALARI

Mekik çekmek, tıpkı diğer spor türlerinde olduğu gibi çok faydalıdır. Sadece karın kaslarınızı güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda genel sağlığınızı iyileştirir.

MEKİK ÇEKMEK KARIN KASLARINI GÜÇLENDİRİR

Karın kaslarının güçlenmesi sayesinde mide ve barsak hastalıklarına yakalanma olasılığınız azalır. Bel ve çevresindeki kaslar da benzer şekilde çalışarak vücudunuzun genel direncinizin armasına yardımcı olur.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ DESTEKLER

Sadece mekik çekmeye özel bir durum olmamakla birlikte, mekik çekmek bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Çünkü bu tarz ağır sporlar kan dolaşımınızı artırır, hücreleri yeniler ve metabolizma hızını yükseltir.

DAHA FİT GÖRÜNMENİZE YARDIMCI OLUR

Fit görünmek, istediğiniz kıyafeti keyifle giymek istemez miydiniz? Mekik çekmek sizi hem daha fit yapar hem de kolayca kilo vermenize yardımcı olur.

MEKİK ÇEKMEK KALP KRİZİNDEN VE DAMAR HASTALIKLARINDAN KORUR

Mekik, harika bir spordur. Kalbinizi çalıştırır, damarları açar ve kolesterolü düşürür. Düzenli olarak günde 20-30 mekik çekmek ömrünüze 4-5 yıl daha ilave edebilir, yaşlanma belirtilerinizin gecikmesine neden olabilir.

MEKİK ŞEKER HASTALIĞINA İYİ GELİR

Diyabet hastalarının en çok dikkat etmesi gereken konuların başında kan şekeri düzeyini dengede tutmak gelmektedir. Mekik, kan şekerinin düşmesini ve dengede kalmasını sağlayan harika bir spor türüdür. Günde 15 dakika kadar mekik çekmek şekere bağlı semptomların azalmasına yardımcı olacaktır.

EVDE NASIL MEKİK ÇEKEBİLİRİM?

Öncelikle şunu bilmelisiniz, başlangıçta 3-4 tane çekebilirsiniz. Kendinizi fazla zorlamayın. Zamanla çektiğiniz mekik sayısı artacak, eş zamanlı olarak kaslarınız da güçlenecektir. Eğer bir mekik sehpası edinme şansınız yoksa ayaklarınızı çekyatın altına sıkıştırıp mekik çekmeyi deneyebilirsiniz.

Günde 20 mekik ile başlayın, her defasında 5 adet toplam 4 set yapın

Setler arasında 1 dk dinlenebilirsiniz.

İlk hafta bu şekilde devam edin.

İkinci hafta 40 mekik ile devam edin, her defasında 10 toplam 4 set yapın bırakın.

Setler arasında 30 sn dinlenebilirsiniz.

Üçüncü hafta ve sonrasında 100 mekik, 5 x 20 şeklinde devam edebilirsiniz.

Spor yapmak ve mekik çekmek sizi mutlu eder, mutluluk hormonları salgılamanıza yardımcı olur. Kalp kaslarınızı güçlendirir, damarları açar, kan şekerini dengeler, kalp krizi ve felç riskinizi azaltır.

Uzun süre spor yapan insanların daha uzun yaşadığını gösteren çok sayıda bilimsel çalışma mevcuttur. Özellikle tempolu yürüyüş, mekik çalışması ve hafif tempolu koşu gibi sporların düzenli yapılmasının faydaları büyüktür.

Eğer amacınız spor yapmaksa ve genel sağlığınızı iyileştirmekse, mekik çekmenin faydaları yerine yürüyüşün faydaları isimli yazımıza da bir göz atmanızda fayda var.