Günde 15 dakika mekik 5 konuda iyileştiriyor!
“Günde 15 dakika mekik çekmenin faydaları nelerdir?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günde 15 dakika mekik çekmenin faydaları herkesi şaşırtıyor. Mekik; kilo vermek, fit bir vücuda ve karın bölgesine sahip olmak isteyenlerin favori sporlarından birisidir. Evde kolaylıkla yapılabilecek bir spordur ve bağışıklık sistemini destekler.
Günde 15 dakika mekik çekmenin faydaları oldukça etkilidir. Kalbizi çalıştırır, damarları açar ve kolesterolü düşürür. Günde 15-20 dakika mekik çekmek ömrünüzü uzatabilir ve yaşlanma belirtilerinizin geciktirir ve şekere bağlı semptomların azalmasına yardımcı olur. Sağlığınız ve fit görünüm için büyük fayda sağlar.
İŞTE GÜNDE 15 DAKİKA MEKİK ÇEKMENİN FAYDALARI
Mekik çekmek, tıpkı diğer spor türlerinde olduğu gibi çok faydalıdır. Sadece karın kaslarınızı güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda genel sağlığınızı iyileştirir.
MEKİK ÇEKMEK KARIN KASLARINI GÜÇLENDİRİR
Karın kaslarının güçlenmesi sayesinde mide ve barsak hastalıklarına yakalanma olasılığınız azalır. Bel ve çevresindeki kaslar da benzer şekilde çalışarak vücudunuzun genel direncinizin armasına yardımcı olur.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ DESTEKLER
Sadece mekik çekmeye özel bir durum olmamakla birlikte, mekik çekmek bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Çünkü bu tarz ağır sporlar kan dolaşımınızı artırır, hücreleri yeniler ve metabolizma hızını yükseltir.
DAHA FİT GÖRÜNMENİZE YARDIMCI OLUR
Fit görünmek, istediğiniz kıyafeti keyifle giymek istemez miydiniz? Mekik çekmek sizi hem daha fit yapar hem de kolayca kilo vermenize yardımcı olur.
MEKİK ÇEKMEK KALP KRİZİNDEN VE DAMAR HASTALIKLARINDAN KORUR
Mekik, harika bir spordur. Kalbinizi çalıştırır, damarları açar ve kolesterolü düşürür. Düzenli olarak günde 20-30 mekik çekmek ömrünüze 4-5 yıl daha ilave edebilir, yaşlanma belirtilerinizin gecikmesine neden olabilir.
MEKİK ŞEKER HASTALIĞINA İYİ GELİR
Diyabet hastalarının en çok dikkat etmesi gereken konuların başında kan şekeri düzeyini dengede tutmak gelmektedir. Mekik, kan şekerinin düşmesini ve dengede kalmasını sağlayan harika bir spor türüdür. Günde 15 dakika kadar mekik çekmek şekere bağlı semptomların azalmasına yardımcı olacaktır.
EVDE NASIL MEKİK ÇEKEBİLİRİM?
Öncelikle şunu bilmelisiniz, başlangıçta 3-4 tane çekebilirsiniz. Kendinizi fazla zorlamayın. Zamanla çektiğiniz mekik sayısı artacak, eş zamanlı olarak kaslarınız da güçlenecektir. Eğer bir mekik sehpası edinme şansınız yoksa ayaklarınızı çekyatın altına sıkıştırıp mekik çekmeyi deneyebilirsiniz.
Günde 20 mekik ile başlayın, her defasında 5 adet toplam 4 set yapın
Setler arasında 1 dk dinlenebilirsiniz.
İlk hafta bu şekilde devam edin.
İkinci hafta 40 mekik ile devam edin, her defasında 10 toplam 4 set yapın bırakın.
Setler arasında 30 sn dinlenebilirsiniz.
Üçüncü hafta ve sonrasında 100 mekik, 5 x 20 şeklinde devam edebilirsiniz.
Spor yapmak ve mekik çekmek sizi mutlu eder, mutluluk hormonları salgılamanıza yardımcı olur. Kalp kaslarınızı güçlendirir, damarları açar, kan şekerini dengeler, kalp krizi ve felç riskinizi azaltır.
Uzun süre spor yapan insanların daha uzun yaşadığını gösteren çok sayıda bilimsel çalışma mevcuttur. Özellikle tempolu yürüyüş, mekik çalışması ve hafif tempolu koşu gibi sporların düzenli yapılmasının faydaları büyüktür.
Eğer amacınız spor yapmaksa ve genel sağlığınızı iyileştirmekse, mekik çekmenin faydaları yerine yürüyüşün faydaları isimli yazımıza da bir göz atmanızda fayda var.