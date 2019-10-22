Meghan Markle'den flaş sözler: 'Harry ile evlenme diyenleri dinlemedim'

Arkadaşlarının medyanın acımasızlığı konusunda kendisini uyardığını söyleyen Markle, “İngiliz arkadaşlarım bana, ‘Eminim ki o harika biridir, ancak bunu yapmamalısın çünkü İngiliz gazeteleri hayatını mahvedecek’ dediler” ifadelerini kullandı.