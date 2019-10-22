Meghan Markle'den flaş sözler: 'Harry ile evlenme diyenleri dinlemedim'
Meghan Markle'nin açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Kraliyet ailesinden Prens Harry ile evli olan Markle evliliğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prens Harry ile çıktıkları Güney Afrika gezisinde yayınlanacak bir belgesel için röportaj veren Markle şaşırtan sözler sarf etti.
Arkadaşlarının medyanın acımasızlığı konusunda kendisini uyardığını söyleyen Markle, “İngiliz arkadaşlarım bana, ‘Eminim ki o harika biridir, ancak bunu yapmamalısın çünkü İngiliz gazeteleri hayatını mahvedecek’ dediler” ifadelerini kullandı.