Meghan Markle şaşkın! Prens Harry ile evlendi ama...

Amerikalı Meghan Markle, Prens Harry ile evlendi, hatta bir bebek sahibi bile oldu. Ama hala yaşadığı ve kraliyet ailesine mensup olduğu ülkenin vatandaşlığını alamadı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Meghan Markle, İngiliz vatandaşı olmak için iki yıl önce başvuruda bulundu. Ama hala vatandaş olmak için bekliyor.