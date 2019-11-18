Meghan Markle şaşkın! Prens Harry ile evlendi ama...
Amerikalı Meghan Markle'nin Prens Harry ile evliliği dünya kamuoyunda ses getirmişti. Markle ile Prens Harry çiftini yakıştıranların sayısı bir hayli fazla... İngiliz basınında son günlerde bir haber yankı buluyor. Meghan Markle İngiliz vatandaşlığı için iki yıl önce başvuruda bulunmuş fakat hala vatandaş olmak için sırada bekliyor.
Amerikalı Meghan Markle, Prens Harry ile evlendi, hatta bir bebek sahibi bile oldu. Ama hala yaşadığı ve kraliyet ailesine mensup olduğu ülkenin vatandaşlığını alamadı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Meghan Markle, İngiliz vatandaşı olmak için iki yıl önce başvuruda bulundu. Ama hala vatandaş olmak için bekliyor.