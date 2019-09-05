Polonyalı çiftlerin favorisi: Mazurka dansı

Mazurka dansının en önemli temsilcisi kendine özgü sanatı ile insan duygularını ve heyecanlarını müzik aracılığı ile yansıtmış ünlü piyanist Chopin'dir. Polonya'nın ardından Rusya, Almanya, İngiltere, Fransa'ya yayılan Mazurka dansı, bazı uzak ülkelerin gelenekleri arasına dahi girmiş bir kültürel değerdir.

MAZURKA TARİHİ

Mazurka, (Lehçe: Mazurek), çiftlerin daire oluşturarak yaptığı Polonya halk dansı. Kendine özgü ayak ve topuk vuruşlarıyla, geleneksel olarak gayda müziğinin eşliğinde oynanır. 3/4 lük olan müziğinde vurgu, vals gibi birinci vuruşu vurgulu birçok 3/4'lük türün tersine ikinci vuruştadır. Doğaçlamaya çok elverişli olan mazurkada belirlenmiş figürler yoktur ve 50'yi aşkın değişik adım bulunur. Serbest tarzda yapılan mazurkada sayısız figür vardır. Ana adımdan sonra, bir ayak yere vurulur ve topuk öbür ayağa çarpılır. Figür değişikliği, holubieck denilen kendi çevresinde bir dönüşle vurgulanır. Mazurka Polonya'nın orta doğusundaki Bialowieza orman bölgesinde yaşayan Mazurlar arasında 16. yüzyılda ortaya çıktı ve tüm Orta Avrupa'ya yayıldı. Kısa sürede Polonya sarayınca benimsendiyse de bir köylü dansı olarak kaldı. Daha sonra Rusya ve Almanya'daki balo salonlarına yayıldı. 1830'larda İngiltere ve Fransa'ya ulaştı Frédéric Chopin'in (1810-49) piyano için mazurkaları dansın o dönemdeki yaygınlığının bir göstergesidir. Varsovienne basit bir mazurka adımından çiftler için geliştirilmiş bir 19. yüzyıl dansıdır. Mazurek (savaş dansı), Kujawiak (hüzünlü) adlı sakin ve oberek (neşeli) adlı enerjik Polonya danslarının mazurkayla akrabalığı vardır.