MasterChef'te yöresel lezzet: Hıngal(Hingel) tarifi! Hingel nasıl yapılır?

Yöresel lezzetler arasında yer alan hıngal(hingel) mantısı tarifi merak ediliyor. MasterChef Türkiye'de üçlü düelloda yarışmacıların yaptığı Hıngal mantı, adayları belirledi. MasterChef yemek programını izleyenler hingel veya hıngal da denilen mantı tarifini araştırmaya başladı. Peki, hingel mantı nerede meşhur? Hingel mantı tarifi ve püf noktalarını sizler için hazırladık. İşte akşam yemeğinize yöresel lezzet MasterChef hıngel mantının yapılışı ve malzemeleri...



HINGAL(HİNGEL) MANTI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

1 adet yumurta

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

5 su bardağı un

Kıymalı iç harcı için:

1 adet orta boy kuru soğan

300 gram kıyma

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/4 demet maydanoz (arzuya göre)

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

HINGAL MANTI NASIL YAPILIR?

Kıymalı iç harç için; kuru soğanı küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın. Ayıklayıp bol suda yıkadığınız maydanoz yapraklarını incecik kıyın.

Kıyma, kuru soğan, tuz, karabiber ve kıyılmış maydanozu harmanlayın.

Unu derin bir karıştırma kabına alın. Kenar kısımlarda kalan unun üzerine tuz serpiştirin. Orta kısmını havuz gibi açıp yumurtayı kırın. Ilık suyu azar azar ekleyip tüm malzemeyi toparlanana kadar yoğurmaya başlayın.

Hazırladığınız sert yapılı hamuru dört eşit bezeye ayırın. Unlanmış mutfak tezgahı üzerinde bir merdane yardımıyla açın. Yuvarlak bir kalıp ya da bardak ağzı yardımıyla şekil verin. Hamur bezeleri bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Hamurların orta kısımlarına hazırladığınız iç harçtan bir tatlı kaşığı kadar koyun. Kenar kısımlarını içe doğru alıp sağlı sollu birbiri üzerine bindirerek uzunlamasına kapatın. Aynı işlemi tüm mantılara uygulayın.

Hazırladığınız mantıları derin bir tencerede bulunan kaynar suya parti parti bırakın. Yumuşayıp kaynar su yüzeyine çıkana kadar haşlayın.

Haşlanmış mantıları bir süzgeç yardımıyla servis tabağına alıp arzuya göre kızdırılmış tereyağ, sarımsaklı yoğurt ya da domates sos eşliğinde ılık olarak servis edin.

HINGAL MANTI YAPIMININ PÜF NOKTASI

Mantının hamurununu kıvamı çok önemli. Hafif sert ve ele yapışmayan bir kıvamda olmalı.

Hamuru merdane veya oklava ile açmanız gerekir.

İç harcını kıyma haricinde patates ve peynirli olarak hazırlayabilirsiniz.

HINGAL MANTI NEREDE MEŞHUR?

Hingel de denilen Hıngal mantı Erzurum ve Kars yöresinde meşhur bir yemektir.