Masterchef'te Yasin ve Kıvanç krizi! Birbirlerine girdiler

TV8 ekranlarındaki Masterchef Türkiye yarışmasında kim elendi sorusunun yanıtı bu akşam gelecek. Son dokunulmazlık oyununda Batuhan rüzgarı eserken, oylamada Kıvanç ile Yasin arasında büyük bir kavga patlak verdi. Stüdyoda başlayan kavga kulise taşındı. İşte Masterchef eleme adayları ve yaşananlar:

KIVANÇ VE YASİN BİRBİRİNE GİRDİ

Takım oylamasında Kıvanç ve Yasin 4'er oy alınca ortalık karıştı. Bunun üzerine son karar takım kaptanı olan Kıvanç'a kaldı. Kıvanç, kendini kurtarmayı tercih etti. Kıvanç, Yasin'e 'Güzide olsa belki farklı bir karar alabilirdim. Ama bugün kahramanlık yapmayacağım. Yasin seni göndereceğim' dedi.

Yasin verilen kararla birlikte çıldırdı. Kıvanç'a 'kusura bakma ama korkaksın' diyen Yasin, 'Kaptan olarak 'ana yemeği çıkaramadın. Kusura bakma sen haksızlık yaptın bana. Bu haksızlık dönüp dolaşıp seni bulacak. Ben adamım ama sen korkağın tekisin' diye konuştu.

Stüdyoda başlayan büyük kavga kulisin arkasına da taşındı. Şeflerin önünden ayrıldıktan sonra Kıvanç ile Yasin birbirine girdi.

Yasin hedefine koyduğu Kıvanç, 'sen kendin olsan yazar mıydın beni' deyince Yasin daha da çıldırdı. 'Adalet yok sende' diye bağıran Yasin, 'korkaksın, korkaksın' dedi.

Kuliste devam eden kavga sırasında Yasin, 'Göreceksin bak burda kimse seninle konuşmayacak' dedi. Büyük kavganın bugünkü elemeye ve sonrasındaki yarışlara taşınma ihtimali çok yüksek.

Yasin en çok çalıştığı ve en iyi yemekleri yaptığı haftada eleme potasına gönderilmiş olmayı hazmedemedi. Güzide de Yasin'e hak vererek 'Bugüne kadar en çok çalıştığın yarışma bu oldu" dedi. Takım arkadaşları da Kıvanç'ın Yasin'e haksızlık ettiği görüşünde birleşti.