MasterChef'te yarışan Selin'den yılbaşı kurabiyesi tarifi! Anne ve çocuklara özel yılbaşı kurabiyesi

Zencefillisinden pekmezlisine kadar binlerce çeşidi olan yılbaşı kurabiyesi tarifleri oldukça seviliyor. Yeni yılı bitirmeye sayılı günler kala mutfaklardan kurabiye kokuları gelmeye başladı. Mor Papatya'ya kendi özel tarifini anlatan MasterChef yarışmacılarından Selin Öztürk Aydın, yılbaşı kurabiyesinin püf noktalarını anlattı. İşte anneler ve çocuklarına özel en kolay yılbaşı kurabiyesi tarifi...



YILBAŞI KURABİYESİ MALZEMELER

3 su bardağı un

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz zencefil

2 tatlı kaşığı toz tarçın

1/4 tatlı kaşığı toz karanfil(İsteğe bağlı)

6 yemek kaşığı tereyağı

3/4 su bardağı esmer şeker

1 adet yumurta

1/2 su bardağı pekmez

1 tatlı kaşığı vanilya

YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ

Yılbaşı kurabiyesi için öncelikle yumurta ve tereyağı oda sıcaklığında olmalıdır. Bu üçlüyü güzelce karıştırın. Malzemeleri birbirine iyice yedirdikten sonra sırasıyla pekmezi, unu ve son olarak diğer malzemeleri ekleyerek yoğurun. Hamur kıvam aldıktan sonra yarım saat buzdolabında bekletin. Yılbaşı kurabiyesinin püf noktası budur.

Dolapta dinlenen hamuru çıkarın ve iki yağlı kağıt arasında açıp istediğiniz şekli vermeye başlayın. Fırınınızın derecesine göre pişirin. Kürdanla kontrolünüzü yaptıktan sonra pudra şekeri veya tarçınla süsleyebilirsiniz. Yılbaşı kurabiyesini benim de Toprak ile yaptığım gibi çocuğunuzla etkinlik saatine de dönüştürebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Yılbaşı kurabiyesi hazırlıkları başladı. Peki, en kolay ve lezzetli yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Mor Papatya'ya kendi tariflerini anlatan MasterChef yarışmacılarından Selin Öztürk Aydın, yılbaşı kurabiyesi tarifi verdi. İşte MasterChef'te yarışan Selin'den çocuklarınızla yapabileceğiniz zencefilli, tarçınlı ve pekmezli yılbaşı kurabiyesi tarifi...