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  3. MasterChef'te o yarışmacıların yemeği beğenilmedi! Kıyamet koptu

MasterChef'te o yarışmacıların yemeği beğenilmedi! Kıyamet koptu

MasterChef'te o yarışmacıların yemeği beğenilmedi! Kıyamet koptu

MasterChef'te şeflerin Trabzon hurması ve kestane ile yaratıcı yemek talebi yarışmacılar tarafından başarıyla sonuçlanmadı. MasterChef yayınlandığı günden bu yana reytinglerde zirveye oynuyor. Bu haftaki bölümde istenen yemekleri yapan yarışmacıların beğenilmemesi ortalığı karıştırdı.

MasterChef’in son bölümünde dokunulmazlığı Mavi takım aldı. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Trabzon hurması ve kestane ile yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Ancak dört yarışmacının yemeği de beğenilmedi. Bu nedenle bireysel dokunulmazlığı kimse alamadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: RIFAT, GÜZİDE, BATUHAN ve KIVANÇ

MasterChef’te bu hafta eleme oyunu Cuma akşamı yayınlanacak.

MASTERCHEF İKİNCİ DOKUNULMAZLIK

Dokunulmazlığı hiç kimse alamadı. Takım kendi içinde oylama yaptı BATUHAN ve KIVANÇ eleme adayları oldu.

MASTERCHEF BİRİNCİ DOKUNULMAZLIK

Dokunulmazlığı kazanan isim: EKİN

Ekin'in belirlediği isim: RIFAT

Takımın oylama sonucu belirlediği isim: GÜZİDE


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