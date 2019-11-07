Masterchef'te Çin yemeği krizi yaşandı

Masterchef takımında ilk oyunu kaybeden mavi takımda dokunulmazlığı Kıvanç alınca ortalık karıştı. Kıvanç eleme adayı olarak herkesi ters köşeye yatırıp kavgalı olduğu Suna yerine Mustafa'yı seçti. Suna, takım arkadaşları tarafından potaya atılan isim olunca, Kıvanç'a duyduğu öfkeyle patladı. Kameralardan uzakta kuliste şoke eden konuşmalar yaşandı. Suna 'Kıvanç'ın ikinci oyunda potaya gitmesini istediğini' söyleyince Cemre bunu 'takımı sabote edecek' olarak yorumladı.

Mavi takım jürinin önüne geldiğinde ilk olarak Suna bombayı patlattı. Suna "Beni gözden çıkaran takım için yarışmak istemiyorum" diyerek şeflerden kendisini balkona çıkarmalarını istedi. Yasin Suna'ya sert tepki gösterirken, Cemre de kararını verdi.

Cemre sadece Suna için değil diğer eleme adayı Mustafa için de 'Ben Suna ve Mustafa'yı oynatmak istemiyorum" dedi. Şefler aralarında yaptıkları görüşme sonrasında Cemre'ye 'Son karar senin istersen kenara alabilir, istersen yamak olarak kullanabilirsin' dedi. Bu karar kırmızı takımda şenlik havası yaratmışken, ikinci oyunda Çin mutfağı çıkınca tüm hesaplar değişti. Önce Mustafa 'ben sabote etmek' diyerek oynamak istediğini beyan etti. Cemre 'tamam' deyince takımda yanlız kaldığını farkeden Suna da 'ben de oynamak istiyorum' dedi. Cemre zor bir menü olduğu için karar değiştirip her ikisini de oyuna aldı.

Masterchef'te ikinci dokunulmazlık oyununda mavi takım ve kırmızı takım arasındaki çin yemekleri yarışının galibi mavi takım oldu. Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu oynadı ve Batuhan kazandı. Batuhan'ın tercihi de Eda oldu.

Yasin ifşası : Yemek ısmarlarım benim yerime potaya git

Batuhan dokunulmazlığı alıp Eda'yı yazınca kavga çıktı. Eda her zamanki gibi yazılmasına bozuldu ve Batuhan'ı suçladı. Batuhan'ın Eda'yı yazma sebebi 2 hafta önceki yarışmada Yasin'i kollayan Eda'nın onu potaya göndermesiydi. Eda ise kuliste Yasin'in 'Kanka sana yemek ısmarlarım benim yerime potaya git' dediğini ifşa etti. Eda ise o hafta Yasin'e uzattığı zeytin dalını geri çekip "Yasin benim dostum değil" dedi.

TAKIM KİMİ ELEMEYE YAZDI

Takım oylamasında Eda, Rıfat ve Güzide'ye oy verip Ekin'i kolladı. Batuhan ise ilk oyunu Güzide'ye verip ikinci tercihi olarak da Rıfat'ı seçti. Rıfat 'takım oyununa göre değerlendirsen beni yazmaman gerekiyordu" dedi. Bu oylama sonucunda Rıfat ve Güzide 4'er oy alınca son karar takım kaptanı olan Eda'ya kaldı. Eda da sürpriz yapmadı ve Rıfat yerine Güzide'yi eleme potasına itti.

MASTERCHEF ELEMESİ ERTELENDİ

Önce mavi takımın kavgası ile sarsılan Masterchef stüdyosu, hemen ardından kırmızı takımdaki kavga ile gerildi. Batuhan ile Eda arasındaki kavga sonrasında kim elendi sorusunun yanıtı beklenirken, şefler sürpriz bir karar aldı. Masterchef elemesi ertelendi. Eleme Perşembe akşamı yapılacak. Mavi takımdan Suna ve Mustafa, kırmızı takımdan Güzide ve Eda elemeye çıkacak.