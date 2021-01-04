04 Ocak 2021 Pazartesi 09:59 | Son Güncelleme:
MasterChef şampiyonu Serhat'ın imza tabağı! MasterChef şampiyonlarının imza tabakları
MasterChef'te şampiyon olan Serhat Doğramacı'nın imza tabağı merak konusu oldu. Finale kalan Serhat ve Barbaros şampiyon olmak için büyük bir mücadele ederken imza yemekleri en çok aranan konular arasında yer aldı. İşte MasterChef Şampiyonu Serhat Doğramacı'nın ve diğer MasterChef şampiyonlarının imza yemekleri...
MasterChef Şampiyonu Serhat Doğramacı oldu. Final günü Serhat'ın imza tabağı çok konuşuldu. Nar ekşili sosuyla tabağını harika bir şekilde süsleyen Serhat hem jüriden hem de izleyenlerden tam not aldı. MasterChef şampiyonlarının imza tabaklarını bir araya getirdik. İşte Uğur Kardaş, Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı'yı şampiyon yapan tabaklar...