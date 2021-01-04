MasterChef şampiyonu Serhat'ın imza tabağı! MasterChef şampiyonlarının imza tabakları

MasterChef Şampiyonu Serhat Doğramacı oldu. Final günü Serhat'ın imza tabağı çok konuşuldu. Nar ekşili sosuyla tabağını harika bir şekilde süsleyen Serhat hem jüriden hem de izleyenlerden tam not aldı. MasterChef şampiyonlarının imza tabaklarını bir araya getirdik. İşte Uğur Kardaş, Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı'yı şampiyon yapan tabaklar...

