Masterchef lokma tatlısı tarifi nasıl yapılır? İşte masterchef lokmanın özel tarifi

Masterchef lokma tarifi merak ediliyor. Masterchef yarışmasını izleyenler yarışmacıların lokma tatlısı yaptığını görünce evde de lokma hazırlamak istiyor. Lokma yapmanın özel tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

MASTERCHEF LOKMA YARIŞINI KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de kaptanlığı almak için yarışmacılar en güzel lokma tatlısını yapmaya çalıştı. Günün en çok beğenilen lokma tatlısının sahibi Mavi takımın kaptanı oldu.

LOKMA MALZEMELERİ NELERDİR?

4 Su bardağı un

2 Çorba kaşığı yaş maya

1 Çorba kaşığı toz şeker

1 Çay kaşığı tuz

2 Su bardağı zeytinyağı

Şurup

3 Su bardağı toz şeker

3 Su bardağı su

1 Çorba kaşığı limon suyu

1 Çorba kaşığı gül suyu (istenirse)

LOKMA TATLISI PÜF NOKTASI

Lokmaları hazırlamak için; yağlanmış bir kaşık kullanın. Kaşığın uç kısmıyla aldığınız hamur parçasını kızgın yağa bırakın.

LOKMA NASIL YAPILIR?

3,5 su bardağı unu geniş bir kabın içine alın ve ortasını havuz şeklinde açın. 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ilave edin.

2 su bardağı ılık suyu ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışan ve cıvık bir hamur elde edin.

Hamurunuzun üzerini kapatın, oda sıcaklığında 1 saat mayalandırın.

Hamur mayalanırken şerbetini hazırlayın. Tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şeker ve 1,5 su bardağı suyu aktarın. Şeker eriyince limon suyunu ilave edin. Hafif kaynayınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Mayalanan hamuru sıkma torbasına aktarın. Yağlanmış mutfak makası yardımıyla hamurunuzdan küçük toplar kesin. Kızgın yağın içerisinde kızartın.

Kızan lokmaları kevgir yardımıyla alın ve soğuk şerbetin içerisine atın. 10 saniye kadar şerbetin içerisinde tutun.

Üzerine tarçın serperek nefis lokmalarınızı servis edebilirsiniz.