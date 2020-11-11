Maskeyle gelen siyah nokta ve sivilceler nasıl geçer?

Maskeler bir yandan koronavirüsten korurken bir yandan da sivilce ve siyah nokta şikâyetlerini artırdı. Tek kullanımlık maskelerin cilde en az zararı verdiğini belirten uzmanlar, kızarıklık, egzama gibi problemler için önerilerde bulundu.

DHA'ya açıklamalarda bulunan İstanbul Kent Üniversitesi Akademisyenlerinden Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Nilhan Atsü, "Bu dönemde önceliğimiz elbette virüsten korunmak ama cildi her gün temizlemek bu dönemde daha önemli." dedi.



“ALERJİK REAKSİYON GÖRÜLEBİLİR”

Maske nedeniyle sivilce, yağlanma gibi şikayetlerde artış gözlemlediklerini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Nilhan Atsü, şu bilgileri verdi:

"Yüz derisi sağlığında elbette önemli etkileri var. Maskenin iki olumsuz etkisini görüyoruz. Bir tanesi gözeneklerin tıkanmasına, deri solunumunun bozulmasına bağlı, yatkın ciltlerde önce siyah nokta, ardından da sivilce oluşumu görülebiliyor. Ayrıca, sürtünme ve fiziksel baskı oluşan bölgelerde, tahrişe bağlı kızarıklık ile başlayıp egzamaya dönüşen istenmeyen etkiler olabilir. Diğer olumsuz etki ise, maskenin materyaline ve renkli maskelerde kullanılan boyalara bağlı, bazı bireylerde alerjik reaksiyonlar gelişebilir."

“SABUNSUZ ÜRÜNLERLE CİLDİ TEMİZLEYİN"

Yüz derisi bakımının özellikle bu dönemde ihmal edilmemesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Dr. Öğretim Üyesi Atsü, şu şekilde konuştu:

"Temizleme ve nemlendirme olmazsa olmazımız. Bu dönemde daha da önem kazandı. Sabah akşam mutlaka dermatoloğumuzun önerdiği, tercihen sabunsuz ürünler ile cildimizi temizleyip, deri tipimize uygun ürünlerle de nemlendirmemizi yapmamız gerekiyor. Tonik opsiyonel bir basamaktır. Şart değildir normalde. Bu dönemde hassas ciltlerde tahriş olan ciltlerde apaisant dediğimiz yatıştırıcı tonikleri ekleyebiliriz. Yine tıkanmaya meyilli, gözenek genişlemesine, siyah noktaya, sivilceye meyilli ciltlerde de sıkılaştırıcı astringent tonikleri ekleyebiliriz."

SİVİLCE VE SİYAH NOKTALARA KARŞI ÖNERİLER

Dr. Öğretim Üyesi Atsü, bu süreçte yüz derisinde sivilce, tahriş olma gibi şikayetlerin artışı ile dermatoloji polikliniklerine başvurunun fazlalaştığını gözlemlediklerini de belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu dönemin gereği ve önceliğimiz şu anda pandemi. Gereken önlemleri de alarak, yüzümüzü de olabildiğince dinlendirerek, özel hayatımızda, ev koşullarında bakımlarımızı yaparak korunmaya devam edeceğiz.

Maskelerde tercihimiz tek kullanımlık maskeler. Ancak uzun süreli maske kullanacaksak da kumaş maskeler tercih edilmeli.

Sıhhi materyalden üretilmiş olan pamuklu maskeler kullanılmalı. Naylon, sentetik dokular daha fazla deriyi tıkayıcı ve kapatıcı özellik gösterir.

Gözenek tıkanması, siyah nokta, sivilce artışı daha sık görürüz. Yine pamuklu kumaş maskeler kullananlara da önerimiz, her gün eve geçtikten sonra parfümsüz, yumuşak bir temizleyici ile temizlemeleri.

Bunu günlük yapmak gerekiyor ertesi güne hazırlanmak için çünkü gün boyu deriden dökülen ölü tabaka hücreleri, derinin kendi yağı, çevresel tozlar ve kirler birikebiliyor. Bunlar da daha büyük mahsurlara sebep olabileceği için tek kullanımlık maske tercih etmeyenler için günlük temizleme öneriyoruz.

Temizleyicide de önerimiz parfümsüz, deri ile geçimli, yumuşak temizleyicilerin tercih edilmesi."