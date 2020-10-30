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30 Ekim 2020 Cuma 10:56 | Son Güncelleme:

Maskeyle gelen sivilceler nasıl geçer?

Maskeyle gelen sivilceler nasıl geçer"
IHA

Maske kullanımı ile akne ve sivilce şikâyetlerinin arttığına dikkat çeken uzmanlar, maske ile gelen sivilcelere karşı önerilerde bulundu.

Maske kullanımıyla birlikte ciltte oluşan aknelerin çoğaldığına dikkat çeken uzmanlar, maskeyle gelen sivilceler için cilt temizliği ve maske kullanımı hakkında bilgi verdi. İşte "Sivilceler nasıl geçer?" sorusunun cevabı ve cilt temizliği hakkında detaylar...

İHA'ya açıklamalarda bulunan Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Deri Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Tuba İşeri, pandemi döneminde bireylerin virüsten korunmak için maske takmaya başlamasıyla, akne oluşumunun arttığını belirterek, ’’Yüz maskeleri bizi ve çevremizdekileri korumaya yardımcı olurken, yeni gündelik maskeleri sürekli takmak ’ #maskne’ olarak yeniden adlandırılan bir tür akne tablosunu ortaya çıkardı.’’ dedi.

SİVİLCELER BAŞKA SORUNLARI DA TETİKLİYOR

İşeri, ’maskne’ ile mücadelede önemli ipuçlarını şu ifadelerle aktardı:

’’Maskenin sürtünmesi ve tahrişe neden olmasının üstelik cildinize bulaşan bakterileri bir de maske ile kapattığımızda, gözeneklerin, yağ bezi kanallarının tıkanacağı ve sebumun temizlenmezse yanaklarda bakterilerle birlikte iltihaplı sivilcelere neden olacağını biliyoruz. Uzun süre maske takmanın neden olduğu sivilcelere ek olarak, dermatoloji pratiğimizde bununla tetiklenen başka sorunların da olduğunu görüyoruz. Örneğin; aşırı duyarlılık, kızarıklık, kaşıntılar, ağrı ve rosacea gibi.’’

MASKEYLE GELEN SİVİLCELERE ÇÖZÜMLER

Ciltte oluşan bu sorunları engellemenin iki yolu olduğunu belirten Dr. İşeri, önerilerini şöyle sıraladı:

"Pamuklu veya yıkanabilir ipek gibi doğal kumaşları tercih edin. Çünkü bu tür kumaşlar maskenin yüzünüzdeki sürtünmesini azaltacak ve sürtünmeden kaynaklanan tahrişi önlemeye yardımcı olacaktır. 

Bir maske seçerken, tam oturması, yüzü kaplayacak kadar büyük olması, nefes alabilen, cilt üzerinde yumuşak ve tahriş edici olmayan kumaşları seçin.

Yüz maskenizi takmanız sonucunda iltihaplı akne veya sivilcelenme yaşarsanız, salisilik asit içerikli bir temizleyici, niacinamid içeren bir antienflamatuvar ajan ve aloe vera içeren bir nemlendiriciyi yatıştırıcı olarak kullanabilirsiniz. 

Bu işlem; iltihabı azaltacak ve gözenek tıkanıklığıyla mücadeleye ve tedavimize yardımcı olacaktır. Fakat yine de mutlaka doktorunuza danışmalı ve tedavinize yardımcı olarak bu ürünleri kullanmalısınız.’’ 

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