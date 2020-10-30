Maskenin sebep olduğu kaşıntı gül hastalığına yol açabilir

Gül hastalığı(rozasea), egzama, kaşıntı, kuruluk ve kızarıklık pandemi döneminde en çok şikâyet edilen cilt problemleri arasında yer alıyor. Özellikle maske kullanımı ile bu şikâyetlerin arttığını belirten uzmanlar, gül hastalığı ve kulak arkası kabuklanma sorunu hakkında bilgi verdi.



AA'da yer alan habere göre Pendik Medipol Üniversite Hastanesi Dermatolog Dr. Öğr. Üyesi Damla Demir, "Maske ipi, kulak arkasında kaşıntı, kızarıklık ve kabuklanma ile bulgu veren kontakt dermatit gelişimine neden olabiliyor. Sabahları yüzünüzü yıkayıp nemlendirdikten yarım saat sonra maskenizi takın." ifadesini kullandı.

Demir, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için kullanılan hijyen ürünlerinin farklı deri hastalıklarını oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

GÜL HASTALIĞI VE KULAK ARKASI KABUKLANMA ŞİKÂYETLERİ ARTTI

Maske ve hijyen ürünlerinin bilinçli kullanılması gerektiğine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Kovid-19 önlemleri kapsamında koruyuculuğu olan maske ve hijyen ürünleri kullanımı konusunda bilinçli hareket edip bu ürünleri sağlımıza uygun bir şekilde kullanmak gerekiyor. Maske, korunmasız bir ciltte yüzümüze devamlı sürtünerek kıl folikül ve yağ bezelerimizin ağızlarını tıkayarak 'akne' dediğimiz sivilcelerin oluşmasına zemin hazırlıyor. Yüzde terleme ve sıcaklık artışına neden olarak yüzde kızarıklık ve damarlanma artışıyla seyreden rozasea(gül hastalığı) hastalığının alevlenmesine de yol açıyor. Maske ipinin temasına bağlı kulak arkasında, kaşıntılı kızarıklık ve kabuklanmayla seyreden halk arasında bir tür egzama olarak bilinen kontakt dermatit gelişimine de neden olabiliyor."

"DEZENFEKTAN KALINTILARI ŞİDDETLİ KAŞINTIYA NEDEN OLABİLİR"



Demir, dezenfektanla gelen cilt problemlerini şöyle anlattı:

"Maske, el dezenfektanı gibi kişisel koruyucu malzemelerin kullanımının yaygınlaşmasıyla derimizde en sık ortaya çıkan hastalıklar; maske kullanımına bağlı gelişen akne ve el dezenfektanı kullanımına bağlı ortaya çıkan el egzamalarıdır. Özellikle el dezenfektanı, kolonya kullanımı ve sık el yıkamaya bağlı; ellerde kaşıntı, kuruluk, kızarıklık kabuklanma ve çatlama ile seyreden irritan/alerjik kontakt dermatit gelişebilir. Özellikle parmak aralarında kalan dezenfektan kalıntıları şiddetli kaşıntıya neden olabilir."

"NEMLENDİRİCİDEN SONRA MASKE TAKIN"

Maske kullanımına bağlı ortaya çıkan cilt rahatsızlıklarından korunma yollarını ilişkin bilgi veren Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Maske kullanımına bağlı ortaya çıkan sivilce oluşumunu engellemek için mutlaka sabahları deriyi kurutmayan cilt tipinize uygun olan bir temizleyici ürünle el ve yüzünüzü temizleyin. Arkasından cildinize su bazlı nemlendirici uygulayın. Nemlendiriciyi kullandıktan 30 dakika sonra yüzünüze maskeyi takmalısınız."

"HER YIKAMADAN SONRA NEMLENDİRİCİ SÜRÜN"



Cilt rahatsızlıklarında hekim tarafından önerilen tedavilerin kullanılmasını işaret eden Demir, sivilce sonrasında leke oluşumunu engellemek için de dışarıya çıkmadan 30 dakika önce güneş koruyucu uygulanmasını önerdi.

Demir, eller yıkanırken doğal içerikli kokusuz ürünler kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Ellerimizi yıkamak için mümkünse kokusuz, doğal içerikli katı sabunlar kullanılmalı ve her el yıkama ya da el dezenfektanı kullanımı sonrasında da nemlendirici kullanabilirsiniz." ifadesini kullandı.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNE DİKKAT

Ev temizliğinde kullanılan temizlik ürünlerine de uzun süre maruz kalmanın tüm vücutta kaşıntıya neden olabileceğini belirten Demir, şu şekilde devam etti:

"Özellikle alerji öyküsü olan kişilerde kaşıntı daha şiddetli seyreder. Ayrıca temizlik ürünlerinin kokusuna bağlı gözlerde kızarıklık, burun tıkanıklığı, hapşırık ve astımı olan kişilerde astım ataklarının oluşmasına neden olabilir. Temizlik ürünlerini kullanırken lateks içermeyen pudrasız eldiven giyebilirsiniz."

"MAKYAJ ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINI AZALTIN"

Fondöten, pudra gibi yüze uygulandığında kıl foliküllerinin ve yağ bezlerinin ağzının tıkanmasına neden olduğuna dikkati çeken Demir, şunları kaydetti: