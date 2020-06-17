Maske varken makyajınız bozulsun istemiyorsanız...

Maske kullanan kişiler makyaj konusunda tereddüt yaşıyor. Özellikle yaz mevsiminde hem maske kullanıp hem de makyaj yapmak mümkün mü? Maske kullanan kişilerin cilt bakımı ve makyaj rutinlerinde bazı konulara özellikle dikkat etmesi gerektiği belirten Güzellik Koçu ve özel bir kanalda sağlık programı sunuculuğu yapan Aylin Çetinkaya, maske varken makyajın püf noktalarını anlattı.

Maske kullanımının makyaj alışkanlıklarını nasıl değiştireceğini de anlatan Çetinkaya, şu tavsiyelerde bulundu:

Yüzünüzde maske ile doğrudan güneş ışınlarına maruz kalırsanız ve güneş koruyucu ürün kullanmayı unutursanız kısa sürede yüzünüz iki farklı renkte olabilir.

Yüzünüzün üst kısmı bronz, maske altında kalan bölümün daha açık renk olmasını istemiyorsanız en az 30 SPF güneş koruyucunuzu yanınızdan ayırmayın.

Maskenin altına makyaj yaptığınızda, soluduğunuz karbondioksit, ısı ve nem sebebiyle bu makyaj gözeneklerinizin içerisine girerek tıkanmasına sebep olur.

Ayrıca makyajın maske altında kalan bölümü maskeye bulaşacağı ve kısa sürede bozulacağı için hijyenik olmayan ortam oluşturacaktır.

Bu sebeple makyaj kullanımını en aza indirgemeli, zorunlu olmadıkça makyaj yapmamalısınız. Bu süreçte dudaklarınız için kalıcı dudak renklendirme ve diğer kalıcı makyaj uygulamalarını kurtarıcınız olabilir.

YÜZÜNÜZÜ ILIK SUYLA YIKAYIN

Bu dönemde cildin nemlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Çetinkaya, maskeyle cilt bakımı konusunda şunları aktardı: