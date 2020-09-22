Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs eğitim dünyasında önemli değişikliklere neden oldu. Şüphesiz bu durumdan en çok etkilenenler çocuklar oldu. Maske takmaya yetişkinler alışsa da onlar için bu durum bazen zor bir hâl alabiliyor. Özellikle okula yeni başlayan öğrencilerin ailelerini uyaran uzmanlar, sınıf ortamından önce ailelerin evde hazırlık yapması gerektiğini söyledi. İşte maske takmak istemeyen çocuklar için öneriler...

İHA'ya açıklamalarda bulunan Klinik Psikoloğu Filiz Yakmaz Basılgan, çocukları hazırlama konusunda şu önerileri sıraladı:

“Çocukları okula ya da sınıf ortamına hazırlamak için evde pekiştirebileceğiniz bir takım alışkanlıklar var. Çocuğunuza ayrılmadan önce ve eve geldiklerinde ellerini yıkamasını öğrenmeli. Yemekten önce ve sonra; banyoyu kullandıktan sonra. Bunlar, korkuluklar ve kapı kolları gibi sık dokunulan yüzeyleri kullandıktan sonra el dezenfektanı kullanmak gibi okulda devam edebilecek alışkanlıklardır. En önemlisi, çocuğunuzun maske takmaya alışmasına yardımcı olun, evden her çıktığınızda onu takmaya çalışın. Çocuğunuza maskeyi burnunun üstünden çenenin altına kadar kaplaması için nasıl uzatacağını gösterin. Çocuğunuzun maske taktığı süreyi yavaşça artırarak maske toleransını artırın. Daha sonra okulun olduğu zamanlarda maske takmak daha doğal olacak ve bu da sınıfa uyum sağlamaya yardımcı olacaktır.”

MASKE TAKMAK İSTEMEDİĞİNDE NE YAPACAĞIZ?

Çocuklara bütün gün veya daha kısa süreli de olsa maske taktırmak zor olabileceğini ifade eden Basılgan,