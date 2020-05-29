Masal dinleyen çocuklar daha zeki oluyor! Çocuğun masal dinleme yaşı kaç olmalı?

Çocukların hikâye ve masal dinlemesi ruh sağlığını ve zekâsını etkiliyor. Tablet, bilgisayar ve akıllı telefonların çocukların zihnini fakirleştirdiğini vurgulayan Yazar ve Eğitim Uzmanı Gökçe Gülen Akçin, hikaye ve masal dinleyen çocukların zihinsel gelişimlerinin yükseldiğini belirtti. Peki, çocuğun masal dinleme yaşı kaç olmalı?

Ailelerin çocukları oyalamak için cep telefonu ve tablet bilgisayarlardan medet ummalarının tehlikelerine dikkat çeken Öğretim Görevlisi, Yazar ve Eğitim Uzmanı Gökçe Gülen Akçin, çocuklara kitap okunmasının zihinsel gelişimi yükselttiğini belirtti.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Öğretim Görevlisi Gökçe Gülen Akçin, "Tablet bilgisayarlar çocukların dil gelişimini olumsuz etkilemekte ve geç konuşmalarına neden olmakta” uyarısı yaptı. Araştırmaların, kitap okumanın çocukların dil gelişimi için vazgeçilmez olduğunu gösterdiğini kaydeden Gökçe Gülen Akçin, “8 aydan itibaren bebeklere okunan hikâye kitapları, dilin daha hızlı öğrenilmesini sağlayarak kelime dağarcığını zenginleştiriyor ve ileriki dönemlerde akademik başarının yüksek olmasını sağlıyor." dedi.

“0-3 YAŞ ARASI DÖNEM ÖNEMLİ”

Gökçe Gülen Akçin, Amerikan Pediatri Akademisinin de okul öncesi kitap okunan çocukların, örgün eğitim dönemlerinde daha başarılı olduğunu belirttiğini aktardı. Doğum ile 3 yaş arasındaki kritik dönemin çocuğun daha sonraki okur-yazarlık dönemini etkilediğini belirten Akçin, “Kitap metinleri, günlük konuşmalardan çok daha geniş bir kelime aralığının kullanılmasını teşvik etmekte. Deneysel çalışmalar gösteriyor ki, kitaplar çocukların alıcı ve ifade edici kelime dağarcığının sağlam bir destekçisidir” değerlendirmesinde bulundu. Gökçe Gülen Akçin, Amerika'da yeni yapılan bir araştırmaya göre okuma yazma açısından zengin bir ortamda yetişen çocuklar ile hiç kitap okunmamış çocuklar arasında 1 milyondan fazla kelime boşluğunun bulunduğunu aktardı.

ÇOCUKLARIN KONUŞMA SÜRELERİNİ ARTIRIYOR

Birçok ülkede, okuma deneyimlerinin faydalarını en üst seviyeye çıkarmak için yerel kütüphaneler aracılığıyla ailelere kitap dağıtıldığına dikkat çeken Gökçe Gülen Akçin, bu programların, çocukların ortalama konuşma sürelerini dikkate değer oranda artırdığını vurguladı.