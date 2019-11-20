Ege yöresinin nadide lezzeti: Marul yemeği tarifi

Ege bölgesinin nadide lezzetlerinden olan marul yemeği herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Marul yemeği nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü marul yemeği her yörece sevilen bir lezzettir. Marul yemeğinin özel tarifi haberimizin devamında...

MARUL YEMEĞİ (TİRE) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 marul

1 demet taze soğan

200 gr dana kıyma

3 domates

1 demet dereotu

20 gr tereyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz

MARUL YEMEĞİ (TİRE) NASIL YAPILIR?

Soğanı temizleyip çok ince kıyın. Domatesleri soyup ince zar şeklinde doğrayın. Marulu yıkayıp doğrayın. Dereotunu temizleyip kıyın.

Tereyağını tencerede eritip soğanı pembeleştirin. Kıymayı ilave edip 4- 5 dakika kadar kavurun. Bir tatlı kaşığı ılık suda inceltilmiş salçayı ekleyin. 1-2 dakika daha kavurun. Marul ve tuzu ilave edin. Kısık ateşte marullar sararıncaya kadar pişirin. Ocaktan alın ve dereotunu ekleyip karıştırın. Servis tabağına alın. İsteğe göre taze soğan ve marul yapraklarıyla birlikte servis edebilirsiniz.