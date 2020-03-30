Mart ayının kahramanı Koç burcunun özellikleri Koç burcunu neler bekliyor?

Koç burcu özellikleri merak ediliyor. Güneş 20 Mart 2020 itibarıyla Koç burcuna geçti ve böylece astrolojik takvime göre yeni bir yıl başladı. Her yıl baharın gelişini müjdeleyen Koç burcu zamanı ile birlikte günlerde uzamaya başlar. Astrolog Ceylin Çelebi, Mor Papatya'ya mart ayı burcu olan Koç burcunun özelliklerini anlattı.

Üzerimizdeki kara bulutlar Güneş’in havaları ısıtmaya ve kuşların da cıvıl cıvıl ötmeye başlamasıyla dağılmaya başlayacak. Gönlümüzü ferah tutalım. Peki, Koç burçları nasıldır, özellikleri nelerdir, nelerden hoşlanır? İşte cevaplar…

KOÇ BURCU ÖZELLİKLERİ

Koç Zodyaktaki ilk burçtur. Eril bir burçtur yani insiyatif almak ister. Öncü ve ateş elementine sahiptir. Doğa olarak ise öfkeli bir mizaca sahiptir. Bir şeyleri başlatma enerjisi hayli yüksektir. Öncülük etmek ister. Adeta survivor ruhuna sahiptir. Hedef belirler ve bu uğurda büyük bir azimle mücadele eder. Hırslıdır. Kendine dönük bir tarafı olabilir. Öfkesi aniden gelir, yükselir ve çabuk söner.

ANİ ÇIKIŞLAR OLABİLİR

Koç burcunun yönetici gezegeni Mars'tır. Hareket hâlinde olma durumunu anlatır. Güneş bu burçta yücelir. Dolayısıyla Koç burçları kendilerini göstermekten hoşlanır. Koçlar tepkiseldir. Ani çıkışlar yapabilirler. İnisiyatif alırlar. Haritasında çok fazla Koç enerjisi taşıyan bir kimse sabit bir burçla desteklenmiyorsa sürekli bir şeylere girişir ancak devamını getiremez. Sürekli arayış halinde olur. Ancak haritasında Koç veya diğer öncü burçlardan az olan kimseler ise bu sefer bir şeyleri başlatmakta başarısız olacaklardır. Evrendeki her şey gibi astrolojide de inanılmaz güzel bir sistem işlemektedir. Harita bir bütündür ve bu şekilde ele almak önemlidir. Koç burcu karşıt burcu olan Terazi ile bir bütün olur. Ondan öğrenmesi gereken en önemli ders ilişkilere göstermesi gereken önem ve ikili ilişkilerinde daha nazik olabilmektir. Çünkü Koçlar aklından geçeni olduğu gibi söyleme eğilimindedirler. Oysa Terazi karşı tarafı kırmamak adına politik davranacak ve durumu idare edecektir. Peki, Koç burçları hangi rengi sever, hangi renkleri kullanmalı ve hangi doğal taşlar onlara kendini daha iyi hissettirir?

KOÇ BURCUNUN RENGİ NEDİR?

Koç burçlarının rengi kırmızıdır. Çünkü kırmızının harekete geçirici enerjisi çok fazladır. Doğal olarak Koçlar bu renk ile uyumludur. Ancak çok fazla Koç enerjisi taşıyan kişiler biraz daha yavaşlamak, sakinlemek ve tepkilerini ayarlamak istiyorlarsa yeşil ve soğuk mavi tonları onlara bu anlamda iyi gelecektir.

KOÇ BURCUNUN TAŞI NEDİR?

Doğal taş olarak da yakut, lal, obsidyen ve oniks taşları enerji olarak Koç burçlarının doğasına iyi gelecektir.

KOÇ BURCU ÜNLÜLER KİMLERDİR?

Koç burcu ünlüleri: Cem Karaca, Okan Bayülgen, Sakıp Sabancı, Nurgül Yeşilçay, Sadri Alışık, Deniz Akkaya, Lady Gaga, Murat Yıldırım, Seren Serengil