Market alışverişinde koronavirüsten korunmanın 10 yolu

Koronavirüs ev günlerinde en önemli ihtiyaç alışveriş. Bazıları uzaktan sipariş verirken bazıları markete gitmeyi tercih ediyor. Peki, markete giderken alınması gereken önlemler nelerdir? Alışverişte koronavirüsle nasıl savaşılır?

Virüs, hastalığı taşıyan bir kişinin öksürerek havaya zerrecikler saçmasıyla yayılıyor. Bu zerreciklerin solunması ya da bunların indiği yüzeylere dokunulması enfeksiyona neden olabiliyor.

BBC’de yer alan habere göre Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Fakültesi'nden Prof. Sally Bloomfield, süpermarketlerin virüsün yayılması için "ideal bir ortam" olduğunu söylüyor. Bloomfield, "Birçok insan raflardaki ürünlere, kasada alışveriş malzemelerinizi koyduğunuz banda, kredi kartlarına, park biletlerine, ATM tuşlarına, fişlere dokunuyor. Burada diğer insanlara çok yakın bir mesafede (ideali en az iki metre) olduğumuzdan söz etmiyorum bile." diyor.

Uzmanlar, bu riski azaltmanın yollarını şu şekilde anlatıyor:

1. Alışverişten önce ve sonra ellerinizi 20 saniye süreyle sabunla yıkayın ya da dezenfekte edin

2. Dokunduğunuz her yerde virüs varmış gibi düşünün. Yani alışveriş arabaları ve sepetlerine, paketlere ve ürünlere dokunduktan sonra yüzünüze dokunmayın

3. Temassız ödemeyi tercih edin.

4. Koronavirüsün yemekle bulaştığına ve yemeklerin iyi pişirilmesinin virüsü öldüreceğine dair bir bulgu yok. Bu yüzden yemek pişirme kurallarına dikkat edilmesi öneriliyor. Örneğin, İngiltere Gıda Standartları Kurumu'nun internet sitesinde yiyeceklerin 70 dereceye kadar pişirilmesi ve en az iki dakika bu sıcaklıkta tutulması tavsiye ediliyor

5. Ürünleri ya 72 saat sonra tüketin ya da plastik ve cam kapları sulandırılmış çamaşır suyuyla temizleyin. Başkalarının dokunmuş olabileceği paketsiz gıdaları iyice yıkayın ve kurumaya bırakın

6. Alışverişinizi evinize getirtmek süpermarkete gitmeye kıyasla daha az riskli. Burada tek risk gıdanın ya da paketin üzerinde virüs olması ya da teslimatı yapan kişiden virüs kapma olasılığınız

7. Bazı uzmanlar, salgın sırasında plastik poşetlerin sadece bir kez kullanılmasını öneriyor.

8. Birçok lokanta, işleyişini paket servise göre yeniden düzenledi. Güvenilir zincir ve lokantaların yiyecekleri profesyonel ve hijyenik koşullarda hazırlama olasılığının yüksek olması nedeniyle paket servisinde riskin çok az olacağı düşünülüyor

9. Yiyecekleri temiz bir kaba boşaltın. Boş kapları hemen atın ve ellerinizi yıkayın. Yemeği kaptan tabağa çatal ve bıçak kullanarak aktarın, yemeğe elinizi sürmeyin

10. Soğuk ya da çiğ yiyecekler sipariş etmeyin. Örneğin, pizza sipariş ettiyseniz ve iyice güvende olmak istiyorsanız, pizzayı birkaç dakika mikrodalgada ısıtabilirsiniz