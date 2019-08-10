Marin tarzı giyim nedir?

Moda dünyasının zamansız klasiklerinden olan ve tasarımcıların her yıl modern bir bakış açısıyla moda severlerin beğenisine sunduğu ‘’Marin Stil‘’ her yaz olduğu gibi bu yaz da oldukça trend. İlk olarak 1800’lü yıllarda Fransa’da denizci askerler için hazırlanan bu üniforma, 1900’lü yıllarda Coco Chanel tarafından gardıroplarımızdaki yerini almış bu stile gelin yakından göz atalım...

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:41
10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:41
Marin tarzı giyim nedir"

Denizci temalı giysiler Chanel dışında farklı tasarımcılara da ilham olmuştur. Yves Saint Laurent, 1966 yılında hazırladığı İlkbahar-Yaz koleksiyonunda bahriyeli askerlerin üniformalarının tüm ayrıntılarını podyumlara taşıyarak denizci stiline farklı bir yorum kazandırmıştır.

Marin stile katkı sağlayan bir diğer isim ise; ünlü Fransız moda tasarımcısı Sonia Rykiel olmuştur. Günümüzde sıkça tercih edilen marin tarzı, breton desenli kazak ve bluzlar Sonia Rykiel ile gardıroplarımıza girmiştir. Şöyle ki Rykiel, 1962 yılında hamileyken giymek için kendine uygun kazaklar bulamayınca, triko kazak üretmeye başlamış. Fakat bu trikolar siyah, gri renklerde ve enine çizgilerden oluşan marin tarzı kazaklar imiş.   Fikri, bir dünya çapında dikkat çeken Rykiel, bu trikolarla ünlenmiş ve 1970 yılında “Örgülerin Kraliçesi” olarak adlandırılmıştır. Audrey Hepburn ve Brigitte Bardot ve daha birçok ünlü isim, bretonu günlük hayatlarında oldukça sık kullanmış.

GELELİM DENİZCİ STİLE NASIL ADAPTE OLUNUR?

Bu stilin olmazsa olmaz renklerinden bahsetmek istiyorum. Evet! Tahmin ettiğiniz gibi lacivert, kırmızı ve beyaz değişmez klasik renklerimiz. Ancak son yıllarda deniz mavisinin tonlarına, tasarımcıların koleksiyonlarda yer verilmesi marin stile, taze bir soluk getiriyor adeta… Tabi birde olmazsa olmazımız breton desen olarak tabir ettiğimiz enine çizgili olan bluz, trençkot, etek, tişört vs… yani kısacası enine çizgili olan  her şey…

Tabi burada dikkat etmemiz gereken husus  ”Giyimde Optik İllüzyon Etkisi”  yazısında belirttiğim gibi, enine çizgilerin silüet üzerindeki duruşunu temel almamızdır. Yani eğer fazla kilolara sahipsek, breton desenden uzak durmamızda fayda var. Zira olduğumuzdan daha kilolu görünmemiz kaçınılmaz. Bunun yerine marin renklerden veya marin esintisi taşıyan aksesuardan faydalanabilirsiniz.

Bir de son yıllarda dikkatimi çeken bir diğer trend ise; breton desenin farklı formlardaki çizgi desenler veya daha karmaşık ya da göz alıcı desenlerle birlikte kombinlenmesidir ki, bu oldukça ustalık isteyen bir kullanım şeklidir. Bunun için Birsevde ‘ nin   Desenleri Karıştırmanın Yolları yazısına göz atmanızı tavsiye ederim.

Son olarak, bahriye üniformalarının tarihte, kadınlar tarafından giyilen ilk erkek giysisi olma özelliği taşıdığını biliyor muydunuz? Bu da moda tarihi ile ilginç bir bilgi olarak, moda tutkunlarına gelsin…

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