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  3. Margot Robbie'nin makyözü Pati Dubroff makyaj sırlarını ifşa etti

Margot Robbie'nin makyözü Pati Dubroff makyaj sırlarını ifşa etti

Margot Robbie'nin makyözü Pati Dubroff makyaj sırlarını ifşa etti

Dünyanın tanıdığı ünlü Avusturyalı oyuncu Margot Robbie'nin makyaj sırları ifşa oldu. Robbie'nin makyözü Pati Dubroff, ünlü oyuncunun makyaj sırlarını anlattı. Hollywood'un yapımlarında başarıyla rol üstlenen Robbie'nin makyajı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Dünyaca ünlü Avusturyalı oyuncu Margot Robbie’nin makyözü Pati Dubroff, 29 yaşındaki yıldızın makyaj sırlarını açığa çıkardı. Son dönemlerde Hollywood’un prestijli yapımlarında yer alan Robbie’nin stili kadar makyajı da merak konusu oldu.

Dubroff, Robbie’nin makyaj rutinini şöyle açıkladı: “Temiz cildi nemlendirin. Fondötenden sonra hafif pembe ve kremsi yapıdaki allığı parmak uçlarınızla yanaklarınıza uygulayın. Sonra toz allıkla sabitleyin.”

Margot Robbie’nin gözlerinde uyguladığı makyajda da minik hileler göze çarpıyor. Meğer ünlü oyuncunun o belirgin gözlerinin nedeni, göz altlarına sürdüğü beyaz kalemmiş. Hollywood yıldızı, gözlerini beyaz kalem sürerek belirginleştiriyormuş.

Son olarak Leonardo Di Caprio ve Brad Pitt ile Bir Zamanlar Hollywood’da filminde başrolde yer alan oyuncu, gözlerinin büyük görünmesi için de göz kapaklarına gözün burna yakın kenarına pembe farla gölge yapıyormuş. Bu hem gözlerinin daha iri görünmesini hem de belirginleşmesini sağlıyormuş.

Ünlü oyuncu doğallığı korumak için de çok az rimel uyguluyormuş. Dudaklarını pembenin yumuşak bir tonundaki kalemle çerçeveleyen Robbie, kalemin bir açık tonunda ruj sürerek doğallığını koruyormuş.

 


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