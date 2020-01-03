Mardinli Marilyn Monroe'dan şaşırtan Kurtlar Vadisi yorumu! 'Beni keşfedemedikleri için üzgünler'

Mardinli Marilyn Monroe olarak tanınan Melek Akarmut’un dizilerde oynama hayali devam ediyor. Bugüne kadar hep figüranlık tekliflerinin geldiğini anlatan Akarmut, ‘Ayla’ filmi yapımcısının kendisine “Keşke filmde seni oynatsaydık, ne gerek vardı yabancı ülkeden getirtmeye…” dediğini söyledi.

Ferit Ömeroğlu

Aksam.com.tr / ÖZEL HABER

Çok mesaj alıyor musun? Ünlülerden mesaj atan oldu mu hiç?

-Ünlülerden mesaj atan olmadı ama Kurtlar Vadisi ekibi geldi. Hayran kaldı. Beni yemeğe ve kahvaltıya davet ettiler. Keşfedemedikleri için üzgün olduklarını belittiler ama sonraki projelerinde beni düşüneceklerini söylediler. Ben çok istiyorum bir projede yer almayı…

“MARİLYN MONROE AVUKATLARIYLA MAHKEMELİK OLDUM”

En son hangi konu da haber oldun?

-İki ay önce Marilyn Monroe avukatlarıyla benzerlikten dolayı mahkemelik oldum.

“KISKANILIYORUM”

Hayatında yaşadığın farklı bir anıyı paylaşabilir misin?

-İnsanların hayretle bakışları ve beni heykel sanmaları genellikle karşılaştığım durumlar. Bir keresinde araba geçiyordu ve içindeki adam bakacaktı bana ve birden küt diye bir ses geldi. Eşi kafasına vurmuştu. Kadının eşine vurmasıyla ben burada sarsıldım. Kocasına asılıp götürenler, gözlerini kapatanlar, öndeki arabaya çarpanlar çok sık rastlanan şeyler. Kıskanılıyorum.

“HAYAL BİLE EDEMEDİĞİM BİR ÜNE SAHİBİM”

İstanbul’a geldin mi daha önce?

-Çok geldim. Beşiktaş, Mecidiyeköy… Özellikle o civarlara çok geldim. Çünkü bundan iki ay önce oyunculuk için çok koşturdum. İzmir’e de gidip oyunculuk dersleri aldım. Ama sürekli figüranlık yaptım. Hatta eşim bana ‘Otur, senden bir cacık olmaz’ dedi. Ben bu diyalogdan üç ay sonra Mardin’in Marilyn’i oldum. Hayal bile edemediğim bir üne sahibim. Bir de şunu söylemek isterim, bir gün Mardin’den gittiğimde ya da öldüğümde arkamdan güzel şeyler konuşulacak, adı gibi Melek’ti diyecekler.

“DUYDUĞUM SÖZLERLE BENDE ŞOK OLUYORUM”

Sosyal medyayı aktif kullanıyorsun. Gerçekten benzediğini düşünen kişi sayısı fazla mı?

-Çok nadir benzemediğimi düşünenler oluyor. Bazen duyduğum sözlerle bende şok oluyorum. Estetikle kendimi benzetmeye çalıştığımı düşünenler var. Oysa hiçbir çabam olmadı benzemek için. Saçımı her gün erken kalkıp yapıyorum. Çok zahmetli değil sadece 40 dakika.

“BAZI ESNAFLAR BENİ KISKANIYOR”

Buradaki yerel insanlar seni nasıl karşılıyor?

-Mardin halkı beni çok seviyor. Bazı esnaflar beni kıskanıyor ama aynı işi yaptığımız için aradaki kalite farkından. Ben işime çok önem gösteriyorum. Bu işi merdiven altı yapanlar var.

Hayvansever olduğunu söylemiştin sanırım...

-Evet. Hayvanları seviyorum. Çiçekleri seviyorum. İnsanları seviyorum.

Bu Marilyn Monroe hikayesi seni dizilere filmler taşıyacak mı?

-Bazı önemli yapımcılar beni keşfetti. Mesela Ayla filminin yapımcısı ‘keşke filmde seni oynatsaydık, ne gerek vardı yabancı ülkeden getirtmeye’ dedi. Teklif gelse açığım.

Enerjin hep böyle yüksek mi?

-Evet.

İstanbul’a gelir misin?

-İstanbul’a çok geldim, ama şu sıralar işimden dolayı gelemiyorum. Ben bir saat geç kalsam insanlar kapıda sıra oluyor, onlara kıyamıyorum. Her şeyden önce iş... Ama çok güzel bir teklif gelirse İstanbul’a gelirim. Çok kısa bir süreliğine.

Ailen hakkında neler söylemek istersin?

-Ailem burada. Eşim askeri personel, görev nedeniyle buraya geldik. 7 yıl oldu, artık buralıyız.

Eşin Marilyn Monroe benzemen konusunda ne düşünüyor? Seni kıskanıyor mu?

-Hayır, eşim ve çocuklar çok mutlu, biz çok mutluyuz.

Tercih Challenge Bölümü

Mesajlaşmak mı aramak mı?

-Aramak.

Trip mi Kavga mı?

-Trip.

Gündüz mü Gece mi?

-Gündüz.

Pop mu Rock mı?

-Pop.

Satın almak mı kiralamak mı?

-Satın almak.

Abiye mi spor mu?

-Spor.

Lahmancun mu Pizza mı?

-Pizza.

Para mı Şöhret mi?

-Şöhret.

Aşk mı Sevgi mi?

-Sevgi.

Baklava mı Pasta mı?

-Pasta.

İlk adımı atmak mı ilk adımı beklemek mi?

-İlk adımı beklemek…

Kredi kartı mı Nakit mi?

-Nakit.

Zeki erkek mi Yakışıklı erkek mi?

-Zeki.

Hediye almak mı Hediye vermek mi?

-Hediye vermek.

İntikam mı Allah’ından bulsun mu?

-Allah’ından bulsun.

Koltukta uyumak mı yerinde yatmak mı?

-Yerine yatmak.

İzlemek mi Oynamak mı?

-Oynamak.

Bodrum mu Çeşme mi?

-Çeşme.

Marilyn Monroe mu Mardinli Marilyn Monroe mu?

-’Merdin Monroe’.

Çay mı Kahve mi?

-Kahve.

Misafir ağırlamak mı misafirliğe gitmek mi?

-Misafirliğe gitmek.

Harcamak mı biriktirmek mi?

-Harcamak.

Yağmur mu Kar mı?

-Yağmur.