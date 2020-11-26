Mardin'in meşhur dahudiyet tarifi! Dahudiyet nedir?

Mardin dahudiyet yemeği kuzu eti ile yapılır. Sulu yemek olarak yapabileceğiniz dahudiyet tarifi haberimizde...



MARDİN DAHUDİYET MALZEMELERİ

1 kg kuzu eti

1 kg çiğköftelik et (dana eti)

1 bardak dövülmüş kırık pirinç

1 kuru soğan

1 kase kırık nohut (1 gece öncedenıslatılmış)

Salça

Karabiber

Tuz

Sıvı yağ

DAHUDİYET TARİFİ

Mardin'in meşhur dahudiyet yemeği için önce soğanı yağda kavurun. Üzerine et ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin.

Daha sonra üzerine kırık nohut, salça ve tuz eklenip bir litre su ilavesiyle pişirin.

Ayrı bir yerde çiğköftelik eti döverek üzerine bir çay kaşığı karabiber, tuz ve bir su bardağı dövülmüş pirinç ekleyin ve yoğurun. Küçük parçalar halinde yuvarlayın.

Et yaklaşık 2- 2,5 saat piştikten sonra hazırlanan yuvarlamalar da tencereye ekleyin.

15-20 dk. daha pişirildikten sonra ocaktan alın ve servis edin.