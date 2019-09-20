Mardin usülü tepsi oruğu yediniz mi hiç? İşte tarifi!

Mardin Usulü Tepsi Oruğunu Mardin’de yemek oldukça keyifli olsa da gidemeyenler için vereceğimiz tarifle evde yapıldığında da oldukça lezzetli olacaktır. Mardin Usulü Tepsi Oruğu evde de oldukça sevilerek tüketilecektir. Bu yemeği özel günlerde, bayramlarda, misafir ağırlayacağınız günlerde tercih edebilirsiniz. Misafirlerinizin hepsinin Mardin Usulü Tepsi Oruğuna bayılacaklarına şüphe yok. Bu yemeğin içeriğinin oldukça besleyici ve tok tutucu özelliğe sahip olması da başka bir artı yönüdür.

TEPSİ ORUĞU (MARDİN) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

300 gr ince bulgur

1 kg yağsız dana kıyması

1 çorba kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

2 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

20 gr kuşüzümü

20 gr çam fıstığı

30 gr ceviz içi

1 soğan

1 tatlı kaşığı un

30 gr tereyağı

Tuz

kimyon

TEPSİ ORUĞU (MARDİN) NASIL YAPILIR?

İnce bulguru ılık suda şişmesi için bekletin. Biber salçası, un, toz kırmızı biber, tuz, karabiber ve kimyonu ilave edip yoğurun.

Soğanı temizleyip kıyın. Tereyağını tavada eritip soğanı kavurun. Kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Kıyılmış maydanoz, kuşüzümü, çam fıstığı, ceviz içi, tuz ve pul biberi ekleyip tatlandırın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın.

Geniş ve düz bir tepsiye hamurun yarısını yayın. Üzerine sırasıyla kavrulmuş kıymalı karışımı serpiştirin, bir kat daha kalan hamurdan kapatın. Baklava deseni şeklinde kesip porsiyonlara ayırın. Her dilimin üzerine çam fıstığı yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında rengi turuncu olana dek pişirin. Dilimleyip sıcak servis yapın.