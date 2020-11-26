Mardin Mahluta çorbası tarifi! Mahluta çorbası nasıl yapılır?

Mardin mahluta çorbası tarifi araştırılıyor. Yöresel çorba tarifleriyle araları iyi olanlar mercimekten yapılan mahluta çorbası tarifini merak ediyor.

Mahluta çorbası Hititlerden günümüze kadar gelen bir çorba olup Antakya, Şanlıurfa gibi birçok ilimizde sevilerek tüketiliyor. Yapılışı mercimek çorbasına benzeyen mahluta çorbası sosuyla ve baharatlarıyla mercimek çorbasından biraz daha farklı. Mardin mahluta çorbasının tarifi ve malzemeleri haberimizde.



MARDİN MAHLUTA ÇORBASI TARİFİ MALZEMELER



1 su bardağı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı pilavlık bulgur

1 yemek kaşığı pirinç

1 adet soğan

1 adet havuç

1 tatlı kaşığı tuz

8 su bardağı su

Terbiyesi İçin;

2 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Ekşili Sosu İçin;

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Nane, pul biber, kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

MAHLUTA ÇORBASI TARİFİ

Mahluta çorbası için öncelikle mercimek, bulgur ve pirinci süzgeçte yıkanır, süzdükten sonra düdüklüye alınır. Üzerine havuç rendelenir ve soğan doğranır. Tuzu atılıp suyu konulur ve kapağı kapatılarak pişmeye bırakılır. Çorba pişerken terbiye malzemeleri hazırlanır. Düdüklü açıldıktan sonra blenderden geçirilir. Çorbadan bir kepçe alınır ve terbiye ile karıştırılır. Ardından düdüklüye o karışım ilave edilir ve iyice karıştırılır. Bir kere daha düdüklünün kapağını kapatmadan kaynatabilirsiniz. Çorbaya başka bir tavada salça ve yağ kızdırıp çorbaya dökebilirsiniz. Nar ekşisini de ekledikten sonra mahluta çorbası yemeye hazır. Afiyet olsun.