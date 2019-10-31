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  3. Çorum'un meşhur lezzeti: Mantarlı borani tarifi

Çorum'un meşhur lezzeti: Mantarlı borani tarifi

Çorum'un meşhur lezzeti: Mantarlı borani tarifi

“Mantarlı borani nasıl yapılır?” merak edilen lezzetler arasında geliyor. Son zamanlarda popüler bir lezzet olan mantarlı borani nasıl yapılır merak ediliyor. Çorum yöresinin lezzetlerinden mantarlı borani pratik yapımıyla ve lezzetiyle dikkat çekiyor. Mantarlı boraninin meşhur tarifi haberimizin devamında sizlerle...

Birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen mantarlı borani son zamanlarda daha sık merak edilmeye başlandı. Pratik yapımıyla ve lezzetiyle herkesin dikkatini çeken mantarlı borani nasıl yapılır merak ediliyor.  Sevilerek tüketilen mantarlı borani Çorum yöresine ait lezzetlerden... Haberimizin devamında mantarlı borani tarifini bulabilirsiniz.
 
MANTARLI BORANİ (ÇORUM) TARİFİ İÇİN MALZEMELER
 
Yarım kg mantar
Yarım limon
1 soğan
4 çorba kaşığı sıvı yağ
3-4 diş sarımsak
Yarım kg süzme yoğurt
1 çorba kaşığı tereyağ
1 çay kaşığı pul biber
Yarım yemek kaşığı salça
Tuz
 
MANTARLI BORANİ (ÇORUM) TARİFİ YAPILIŞI
 
1. Mantarları yıkayıp kararmamaları için limonlu suda bekletin. Süzgece alıp suyunu süzün. İnce ince dilimleyin.
 
2. Mantarlara tuz ekleyip suyunu salıncaya kadar pişirin. Sonrada süzgece alıp suyunu süzdürün.
 
3. Tavaya sıvı yağ ekleyip soğanı kavurun. Mantarları ekleyip kavurmaya devam edin. Eğer tuzu az ise ekleyebilirsiniz.
 
4. Derin bir kaba yoğurdu alıp biraz çırpın. Rendelenmiş sarımsağı ekleyip tekrar çırpın. Mantarları ekleyip karıştırın.
 
5. Başka bir tavada tereyağını kızdırın salçayı ve pul biberi ekleyin. Yoğurtlu mantarın üzerine biberli salçalı sıcak tereyağını gezdirin.
 
Sıcak olarak servis edin.
 
 
 
 
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