Çorum'un meşhur lezzeti: Mantarlı borani tarifi

Birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen mantarlı borani son zamanlarda daha sık merak edilmeye başlandı. Pratik yapımıyla ve lezzetiyle herkesin dikkatini çeken mantarlı borani nasıl yapılır merak ediliyor. Sevilerek tüketilen mantarlı borani Çorum yöresine ait lezzetlerden... Haberimizin devamında mantarlı borani tarifini bulabilirsiniz.

MANTARLI BORANİ (ÇORUM) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• Yarım kg mantar

• Yarım limon

• 1 soğan

• 4 çorba kaşığı sıvı yağ

• 3-4 diş sarımsak

• Yarım kg süzme yoğurt

• 1 çorba kaşığı tereyağ

• 1 çay kaşığı pul biber

• Yarım yemek kaşığı salça

• Tuz

MANTARLI BORANİ (ÇORUM) TARİFİ YAPILIŞI

1. Mantarları yıkayıp kararmamaları için limonlu suda bekletin. Süzgece alıp suyunu süzün. İnce ince dilimleyin.

2. Mantarlara tuz ekleyip suyunu salıncaya kadar pişirin. Sonrada süzgece alıp suyunu süzdürün.

3. Tavaya sıvı yağ ekleyip soğanı kavurun. Mantarları ekleyip kavurmaya devam edin. Eğer tuzu az ise ekleyebilirsiniz.

4. Derin bir kaba yoğurdu alıp biraz çırpın. Rendelenmiş sarımsağı ekleyip tekrar çırpın. Mantarları ekleyip karıştırın.

5. Başka bir tavada tereyağını kızdırın salçayı ve pul biberi ekleyin. Yoğurtlu mantarın üzerine biberli salçalı sıcak tereyağını gezdirin.

Sıcak olarak servis edin.