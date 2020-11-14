Mantar zehirlenmesinde ilk belirtiler: İshal, bulantı ve kusma

Mantar toplamak bazıları için vazgeçilmez olsa da bu durum zehirlenmelere davetiye çıkarıyor. Özellikle kış aylarında mantar zehirlenmelerinin arttığını belirten Öğretim Görevlisi Dr. Ayşe Ayyıldız, vatandaşları bilmedikleri mantarları tüketmemeleri konusunda uyardı.

İHA'da yer alan habere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Yoğun Bakım Bilim Dalı Yan Dal Öğretim Görevlisi Dr. Ayşe Ayyıldız, kırsal alanlarda üreyen mantarların toplanıp yenilmesinin zehirlenmelere yol açtığını söyledi.

“EN FAZLA ZEHİRLENME DOĞADA TOPLANAN MANTARLARDAN GERÇEKLEŞİYOR”



Her mantarın yenilmemesi gerektiğinin altını çizen Ayyıldız, tedbirli olmak açısından sadece kültür mantarlarının tüketilmesinin uygun olacağını ifade etti.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Ayşe Ayyıldız, kültür mantarlarının uygun koşullarda saklanmamasının da zehirlenmelere yol açabileceğini belirtti.

Zehirlenme semptomlarının 2-6 saat içerisinde kendini gösterdiğini aktaran Ayyıldız, mantar zehirlenmesinde belirtileri şu şekilde anlattı:

“Özellikle bu 2 hafta içerisinde çok fazla vaka takip ettik. Mantar zehirlenmeleri, bitki kaynaklı zehirlenmeler içerisinde en sık görülen tip. Bunlardan en fazla olanı da doğada toplanan mantarlar nedeniyle gerçekleşiyor. Nadir olarak da kültür mantarlarının uygun koşullarda saklanamaması nedenli vakalar görüyoruz ve bu durum, kültür mantarlarının plastik torbalar içerisinde uzun süreli saklanmasından kaynaklanıyor. Genellikle 2-6 saat içerisinde semptomlar kendilerini gösteriyor. Bu semptomlardan; ishal, karın ağrısı, bulantı, kusma ve ilerleyen dönemlerde karaciğer yetmezliği ile komaya kadar ilerleyebilen, hatta ölümle sonuçlanabilen tablolar önümüze çıkıyor.”

“TOPLANMIŞ MANTARLARIN TÜKETİLMESİNİ KESİNLİKLE ÖNERMİYORUZ”



Toplumda mantar tüketimiyle ilgili çok fazla doğru bilinen yanlış olduğunu belirten Dr. Ayyıldız, mantarla ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında şu şekilde konuştu: