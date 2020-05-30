Mantar sevenlerin vazgeçemeyeceği makarna: Fettucini

Fettucini alfredo makarna nasıl yapılır merak ediliyor. İtalyan mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan bu makarna artık Türkiye’de de çok sevilmeye başladı. Fettucini makarna, yumurta ve undan yapılmış, düz, kalın bir makarnadır. Krema, tavuk ve mantarla buluşmasıyla eşsiz bir lezzet olan fettucini makarna, yemek menüsünde mutlaka yer alması gereken lezzetlerden biridir. İşte çok araştırılan fettucini makarnanın yapılışı ve malzemeleri…

FETTUCİNİ MAKARNA İÇİN MALZEMELER

Kemiksiz tavuk

Özel yassı makarna

1 adet krema

Mantar

Tuz ve karabiber

Sıvıyağ

FETTUCİNİ MAKARNANIN YAPILIŞI

Farklı bir makarna tarifi istiyorsanız fettucini makarnayı mutlaka denemelisiniz. Öncelikle makarnaları kaynatın, makarnanın haşlama suyundan bir su bardağı kenara ayırın. Ardından makarnaları süzün.

Sonra tavukları jülyen dilim şeklinde doğrayın ve yağda kavurun. Tavukların pişmesinin ardından iri iri doğradığınız mantarları da tavuklarla birlikte biraz kavrulmaya bırakın.

Suyunu çekmesinin ardından, mantarlar ile tavuklar tam anlamıyla piştikten sonra bir paket kremayı pişmiş tavuk ve mantarların üzerine dökün.

Bir iki dakika kremayla birlikte pişmeye bırakın. Ardından ayırdığınız bir su bardağı haşlanmış makarna suyunu da bu pişen kremalı karışımın içine dökün.

Yine 2-3 dakika pişmeye bırakın. Son olarak tuz ve karabiberimizi kremalı mantarlı sosa ekledikten sonra hazırlamış olduğunuz sos ile haşlanmış makarnaları süzün. Afiyet olsun…

FETTUCİNİ MAKARNA SERVİS ÖNERİSİ

Sarımsak sevenler sarımsak da kullanabilir. Üzerine maydanoz veya parmesan koyarak sıcak servis yapabilirsiniz.

FETTUCİNİ MAKARNA NEDİR?

Fettuccine, İtalya mutfağında sevilen bir makarna türüdür. Geleneksel olarak yumurta ve undan yapılmış, düz, kalın bir makarnadır. Farklı soslarla servis edilebilmektedir.