Mangalda pişen et kansere yol açabilir mi? İşte zararları

Mangalda pişen et, ülkemizde en sevilen besinler arasında yerini almaktadır. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen hiç düşünmeden mangal aktivitesi sürdürülmektedir. Kanserojen maddeler içeren kömür, ateşinin kor şeklinde olması ile kanser riskini azalmaktadır. Mangal yaparken en önemli püf noktası ise mangalın temiz olmasıdır ve mangalı dezenfekte etmenin en iyi yolu soğandır.

MANGALDA PİŞEN ET ZARARLI MI?

Uzmanlar, bahar aylarıyla beraber başlayan piknik sezonunun vazgeçilmezi olan mangal etkinliğinde yapılan hataların insan sağlığını olumsuz etkilediği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kömür, kanserojen maddeler içermektedir. Bu kanser yapıcı maddelerin, ateş ve duman ile birlikte, ızgaradaki yiyeceklere bulaşma ihtimali vardır. Fakat kömür ateşinin kor şeklinde olması kanser riskini azaltır.

Mangal yaparken önlem alınmadığında uzmanlar; kanser, bağışıklık sisteminde sorunlar, solunum yolu hastalıkları, vücuttaki sıvı oranın azalması ve kısırlık gibi ciddi rahatsızlıkların ortaya çıkabileceğini vurguluyor.

İŞTE MANGAL KEYFİNİN BOZULMAMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN O ÖNLEMLER;

- Yüksek ateşte et pişirilmemelidir. Bu pişirme yöntemiyle etin içi pişmez ve bu da çiğ et yemenize neden olur. Ayrıca et yüksek ateşe atıldığında kanser riskine neden olan maddelerin ete bulaşma ihtimali artar. En ideal et pişirme yöntemi, kısık ateşte yavaş yavaş pişirmektir.

- Mangal ateşini dezenfekte etmenin en iyi yolu soğandır. Mangal yaparken en önemli püf noktası mangalın temiz olmasıdır. Mangalı yaparken odun ateş kullanmak daha faydalıdır. Ateş kor olmadan önce et ızgaraya koyulmamalıdır.

- Bir diğer dikkate alınması gereken durum, pişmiş etin temiz bir kaba koyulmasıdır. Pişmiş et ve pişmemiş etin aynı kapta olması pişmiş etteki bakterilerin pişmemiş ete geçmesine ve eti tüketen kişinin zehirlenmesine neden olur.

- Genelde mangal yapan insanlar yağlı et seçer. Fakat bu durum mide kanseri riskini arttırır. Etten damlayan yağ ateşe düştüğünde kanser toksinlerine dönüşür. Tavuk mangalında bile tavuğun derisi alınarak ızgaraya koyulmalıdır.