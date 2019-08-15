Mangalda pişen et kansere yol açabilir mi? İşte zararları

Kurban bayramı vesilesiyle tekrar gündemde yerini almaya başlayan, "mangalda pişen et zararlı mı?" sorularını sizler için araştırdık. Vazgeçilemeyen mangalda pişmiş et, uzmanlar tarafından onaylanmamaktadır. İnsan sağlığını olumsuz etkilediği; kanser, bağışıklık sisteminde sorunlar, solunum yolu hastalıkları, vücuttaki sıvı oranın azalması ve kısırlık gibi ciddi rahatsızlıkların ortaya çıkabileceği vurgulanmaktadır.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:16
15 Ağustos 2019 Perşembe 09:32
Mangalda pişen et kansere yol açabilir mi" İşte zararları

Mangalda pişen et, ülkemizde en sevilen besinler arasında yerini almaktadır. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen hiç düşünmeden mangal aktivitesi sürdürülmektedir. Kanserojen maddeler içeren kömür, ateşinin kor şeklinde olması ile kanser riskini azalmaktadır. Mangal yaparken en önemli püf noktası ise mangalın temiz olmasıdır ve mangalı dezenfekte etmenin en iyi yolu soğandır. 

MANGALDA PİŞEN ET ZARARLI MI?

Uzmanlar, bahar aylarıyla beraber başlayan piknik sezonunun vazgeçilmezi olan mangal etkinliğinde yapılan hataların insan sağlığını olumsuz etkilediği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kömür, kanserojen maddeler içermektedir. Bu kanser yapıcı maddelerin, ateş ve duman ile birlikte, ızgaradaki yiyeceklere bulaşma ihtimali vardır. Fakat kömür ateşinin kor şeklinde olması kanser riskini azaltır.

Mangal yaparken önlem alınmadığında uzmanlar; kanser, bağışıklık sisteminde sorunlar, solunum yolu hastalıkları, vücuttaki sıvı oranın azalması ve kısırlık gibi ciddi rahatsızlıkların ortaya çıkabileceğini vurguluyor.

İŞTE MANGAL KEYFİNİN BOZULMAMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN O ÖNLEMLER;

- Yüksek ateşte et pişirilmemelidir. Bu pişirme yöntemiyle etin içi pişmez ve bu da çiğ et yemenize neden olur. Ayrıca et yüksek ateşe atıldığında kanser riskine neden olan maddelerin ete bulaşma ihtimali artar. En ideal et pişirme yöntemi, kısık ateşte yavaş yavaş pişirmektir.

- Mangal ateşini dezenfekte etmenin en iyi yolu soğandır. Mangal yaparken en önemli püf noktası mangalın temiz olmasıdır. Mangalı yaparken odun ateş kullanmak daha faydalıdır. Ateş kor olmadan önce et ızgaraya koyulmamalıdır.

- Bir diğer dikkate alınması gereken durum, pişmiş etin temiz bir kaba koyulmasıdır. Pişmiş et ve pişmemiş etin aynı kapta olması pişmiş etteki bakterilerin pişmemiş ete geçmesine ve eti tüketen kişinin zehirlenmesine neden olur.

- Genelde mangal yapan insanlar yağlı et seçer. Fakat bu durum mide kanseri riskini arttırır. Etten damlayan yağ ateşe düştüğünde kanser toksinlerine dönüşür. Tavuk mangalında bile tavuğun derisi alınarak ızgaraya koyulmalıdır.

 

ilgili yazılar
Zekayı geliştirmeye bire bir: Koşmak!
Zekayı geliştirmeye bire bir: Koşmak!
Kil maskesinin cildi güzelleştiren 5 etkisi
Kil maskesinin cildi güzelleştiren 5 etkisi
Egzama mı oldunuz? İşte tedavisi
Egzama mı oldunuz? İşte tedavisi
Dukan diyeti ile kilo vermeyi denediniz mi?
Dukan diyeti ile kilo vermeyi denediniz mi?
Yemininizi mi bozdunuz? İşte yapmanız gerekenler
Yemininizi mi bozdunuz? İşte yapmanız gerekenler
Japonların uğruna delirdiği Fukubukuro çantalar nedir?
Japonların uğruna delirdiği Fukubukuro çantalar nedir?
En Yeniler
Çocuklarınızı koruyabiliyor musunuz?
Çocuklarınızı koruyabiliyor musunuz?
Astral seyahati daha önce keşfettiniz mi?
Astral seyahati daha önce keşfettiniz mi?
2019 yılının en güzel erkek isimleri
2019 yılının en güzel erkek isimleri
Nişan kıyafetlerinde tercih edilen trendler!
Nişan kıyafetlerinde tercih edilen trendler!
Cilt tonunuzu eşitlemek için doğru ürün CC krem
Cilt tonunuzu eşitlemek için doğru ürün CC krem
Baş dönmesi ile hayatı zorlaştıran vertigonun belirtileri
Baş dönmesi ile hayatı zorlaştıran vertigonun belirtileri
Altın sütün mucizevi faydaları
Altın sütün mucizevi faydaları
Zekayı geliştirmeye bire bir: Koşmak!
Zekayı geliştirmeye bire bir: Koşmak!
Uzun süreli yalnızlığınızın 7 ihtimali
Uzun süreli yalnızlığınızın 7 ihtimali
Kil maskesinin cildi güzelleştiren 5 etkisi!
Kil maskesinin cildi güzelleştiren 5 etkisi!
Mangalda pişen et kansere yol açabilir mi?
Mangalda pişen et kansere yol açabilir mi?
Makyaj modasındaki en trend 7 tarz!
Makyaj modasındaki en trend 7 tarz!
Bu belirtiler başladıysa bir bardak beyaz çay demleyin
Bu belirtiler başladıysa bir bardak beyaz çay demleyin
Hamilelik sürecindeki 5 önemli farklılık!
Hamilelik sürecindeki 5 önemli farklılık!
Ayak kokusundan kurtulmanızın kesin çözümü
Ayak kokusundan kurtulmanızın kesin çözümü
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin