Küba'da doğdu Amerika'da büyüdü

Mambo dansı, ritme göre serbest adımların atılması ve kıvrak bel hareketleri ile süslenmiştir. Dünyaca ünlü bu dans günümüzde dünyanın dört bir yanında bilinmekte ve yoğun ilgi görmektedir. 1930'lu yıllardan günümüze kadar gelmiş hatta şuanda en popüler danslar arasında yer alan mambo dansı çok fazla tercih edilmektedir. Mambo dansı ile ilgili merak edilenleri sizin için derledik.

MAMBO DANSI

Mambo 1930’lu yıllarda Küba’da kendine has müziğinin oluşumuyla başlamış, daha sonra Afrika, Amerika ve özellikle Meksika’dan aldığı etkilerle yoğurulmuş bir Latin dansı.

Mambo; zamanın Afrikalı kölelerinin konuştuğu Kikongo dilinde “Tanrılar ile konuşmak’’ anlamına geliyor. Meksika’ nın da etkisiyle bugünkü haline kavuşan Mambo, temel adımları açısından serbest bir ritme dayanıyor. Genellikle tüm Latin danslarında yer alan ritim takibi ve sıralı adım dansın temelini oluşturuyor.

Bugün dünyanın dört bir yanında düzenlenen mambo geceleri ve festivalleri bu dansın ne kadar popüler olduğunu da gösteriyor. Günümüzde birçok dans okulunda mambo müziği eşliğinde zevkli ve enerjisi yüksek derslere katılmak mümkün.