Bu yöntemle yapılan makyajlar hiç bozulmuyor!

MAKYAJ SABİTLEYİCİLER HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER NELERDİR?

1. Makyajdan önce kullanılmamalıdır.

Makyaj yapmaya başlamadan önce kesinlikle bir nemlendirici kullanılmalıdır. Bunun sebebi makyajın yüzle temas ettiği süre boyunca cilde vereceği zararı azaltması ve tahrişi engellemesidir. Makyajın daha da sabit kalmasını düşünerek makyaj sabitleyiciyi makyaja başlamadan önce kullanmak cilde kesinlikle zarar verir. Saç spreyini anımsatan yapısı plastik içermektedir. Direkt olarak yüze sıkılan makyaj sabitleyici gözeneklerin tıkanmasına ve nefes alamamasına sebep olur. Gözenekler nefes alabilmek için açılır ki bu da büyük gözeneklere sebep olur. Eğer söz konusu olan cilt hassas bir cilt ise sivilcelenme problemi de ortaya çıkabilir.

2. Fazla kullanmak daha sabit olmasını sağlamaz.

Makyaj tamamlandıktan sonra yüzün üst, orta ve alt kısımlarının tamamına ulaşabilmek için üç kez sıkmak yeterlidir. Makyaj sabitleyicinin gereğinden fazla kullanımı cilt problemlerine yol açar.

MAKYAJ SABİTLEYİCİ NASIL KULLANILIR?

Asla makyaj yapılmadan önce kullanılmamalıdır. Bütün makyaj tamamlanır, hatalar düzeltilir ve sadece ihtiyaç duyulan kadarı makyajdan sonra kullanılır.

Birçok yüz tipi vardır fakat tüm yüz tipleri beş bölgeye sahiptir. Üst, orta, alt ve yanlar. Tüm makyaj malzemeleri, kullanımları açısından bu bölgelere göre gruplandırılabilir. Fakat makyaj sabitleyici bütün yüzde kullanılır. Adından da anlaşılacağı üzere yüze uygulanan makyajı sabitler yani yalnızca makyaj yapılan bölgeye sıkılması yeterlidir. Hafif makyajlarda bu söz konusu olabilir.

Profesyonel makyajlarda bu durum biraz daha farklıdır. Yapılan makyajların saatlerce ilk yapıldığı gibi kalması beklenebilir. Profesyonel makyajlar çok ağır makyajlardır ve yüzün her bölgesinde birçok makyaj malzemesi kullanılır. Profesyonel makyajlar için aslında bütün bölgelere tamamen ulaşabilmek adına beş kez sıkılmalıdır. Fakat cilde daha az zarar vermesi için daha geniş spreyi olan bir şişeye koyulan makyaj sabitleyici biraz uzak bir mesafeden üç kez sıkıldığında da yeterli olacaktır.