Makyaj modasındaki en trend 7 tarz!

BEBEKSİ CİLT

Makyaj yapmanın en önemli püf noktası nemli ve bakımlı bir cilt, bunu sanırım hepimiz biliyoruz. Eğer daha çok doğallıktan yanaysanız cilt bakımınızı yapın ve keyfinize bakın. Temiz gözenekler, parlak bir cilt ve en önemlisi neme doymuş bir siz… Bebeksi bir cilde sahip olmak için yapabileceğiniz birçok kolaylık var, hiç de zor değil. Makyaj öncesinde de yapılması gereken bakımların en önemlisinin temiz ve nemli bir cilt tabanı olması. Doğal görünüm sevenler bu sezon bebeksi ciltleriyle trendi yakalayabilir.

NUDE KAHVE GÖZLER

Nude kuşkusuz en kullanışlı renklerden biri. Her sezon trend olan nude kahve tonlarıyla gözlerle buğulu bir doğallık bırakıyor. Kesinlikle son derece doğal ve minimalist bir makyaj stili elde edeceksiniz. Çok şanslıyız ki her ten rengine uyum sağlayabilecek bir tonu var, sadece gözlerde değil dudaklarda da nude rujlar favorimiz haline geldi. Daha dolgun görünen dudaklar için parlak nude tonlarında rujlarınızı bir tık taşırarak kullanabilirsiniz.

Özellikle 2010 senesi civarlarında oldukça moda olan renkli kirpikler bu sezonun da trendi. Sıradanlıktan sıkılan ve farklı tarzlar denemek isteyenler için oldukça basit bir trend diyebiliriz. Genelde mor ve mavi tonlarında görmeye alışık olduğumuz bu renkli kirpikleri dilediğiniz renkte tercih edebilirsiniz. Renkli kirpiklerinizi ön plana çıkarmak için nude ve doğal tabanlı bir makyaj yapmak sizi daha hoş kılacaktır.

METALİK DOKUNUŞLAR

Daha çok defilelerde tercih edilen metalik renkler artık günlük yaşantıda da kullanılır hale geldi. Dudak, göz, yanaklar… Ayırt etmeksizin metalik tonlar artık her yerde. Daha iddialı bir görünüm sevenler için iyi bir tercih olabilir. Defilelerde, dudaklardaki metalik görünümü daha gerçekçi kılmak için ruj üzerine folyo yapıştırılıyor. Ama bunu tercih edeceğinizi pek sanmam, tavsiye etmem de doğrusu.

KARAKTERİSTİK EYELİNER

Vazgeçilmezimiz haline gelen canım eyeliner… Favori ürünlerimden biri, olmazsa olmazım. Ama bu sezon eyeliner biraz evrim geçirdi diyelim. Herkesin bildiğinin aksine sezonun trendi alıştığımızın çok dışında. Yani normalde nasıl kullanıyorsanız onun dışında aklınıza gelebilecek her şekilde kullanarak trendi yakalamak mümkün. Bu sezon kedi gözler sokaklarda trend peşinde.

GLİTTER DUDAKLAR

Sim sever misiniz? İnce ya da kalın tabaka halinde dudaklarınızda baz ya da ruj üzerine kullanabileceğiniz pullar ve simler trend stiller arasında. Dudaklarda bu esintiyi kullanmak istiyorsanız, makyajınızda daha doğal davranarak dudaklarda disko topu etkisi yaratarak gotik bir tarza da kavuşabilirsiniz. Göz ve cilt makyajında cimri davranmakta fayda var derim. Daha çok gece makyajlarında kullanmanızı tavsiye ederim.

BLOK FARLAR

Özellikle defile makyajlarında çok fazla tercih edilen blok far stili bu sezon trendler arasına çoktan girdi bile. Artık günlük yaşantıda da defile makyajını andıran blok far severleri görmekteyiz. Farklı tarzları denemeyi sevenler, bu sezon diğer stillerde de gördüğünüz üzere blok farları da tercih edebilirsiniz. Bu sezon sınırları biraz zorlayalım o zaman ne dersiniz ?

YÜZDE YÜZ KIRMIZI

Ne bordo, ne nar çiçeği ne de kırmızının kıyısından köşesinden geçen başka bir ton. Olayımız net, kırmızı! Kırmızı, keskin ve net rujlar sezonun stili… Hemen hemen her cilt alt tonuna yakışan kırmızılar her kadında bulunması gereken vazgeçilmez trendimiz. Hiç kırmızı ruj kullanmam diyen kadınların bile birçok kırmızı ruju vardır mutlaka, kırmızı kadınlar için başkadır. Bu renk rujlarda en hoşlanmadığım şey ise sürmesi… Size tavsiyem eğer yoksa hemen bir eğik kesimli ruj fırçası edinin, kesinlikle çok rahat edeceksiniz. Çünkü biliyorsunuz ki bu tonlardaki rujlar kusursuz sürülmediği taktirde korkunç bir görüntüye sebebiyet veriyor.

Tarzınızı en iyi yansıtabileceğini düşündüğünüz çeşitli makyaj trendlerinden dilediğinizi yakalayıp hem sezonun modasına uyabilirsiniz hem de tarzınızdan ödün vermeden çizginizde gitmiş olursunuz. Bakımlı bir ciltle, teninize uygun tarzınızı yansıtan makyajınızla ve modayla kalın…