Güzelliğinizden de hijyenden de ödün vermeyin

Makyaj malzemeleri de bu sanatın bir parçasıdır. Özellikle yüz için kullandığımız makyaj malzemeleri temiz olmazsa yüzümüzde tortular , kabarcıklar bırakabilir.

Bu tip kabarcık ve tortular yüzümüzün sanki bir parçasıymış ve altta sanki bir ben varmış gibi gözükür. Buda istemediğimiz ve cildimizi kötü gösterecek bir şeydir.

NEDEN PAHALI MAKYAJ MALZEMESİ KULLANILIR?

Pahalı makyaj malzemesinin kullanılmasının en önemli avantajı kendini daha iyi koruyabilmesi ve iyi malzemelerden yapılmasından kaynaklanır.

Pahalı makyaj malzemeleri bu nedenle pahalıdır ve daha uzun ömürlü kullanılır. Bizde makyaj malzemelerimize bu kadar para verirken hemen çöpe atmamak için temizliğini yapmamız şarttır. Aksi halde kullandığımız çoğu makyaj malzemesini kısa sürede çöpe atmak zorunda kalabiliriz.

MAKYAJ FIRÇALARININ TEMİZLİĞİ

MAKYAJ FIRÇASI

Makyaj malzemelerinin arasında en sık kullandığımız fırçaların periyodik olarak temizliklerini yapmamız gerekiyor. Bu fırçalar 7-14 gün arasında temizlenmeli ve bakterilerden arındırılmalıdır. Su ile yıkayarak veya özel kozmetik ürünleri ile yıkayarak temizleyebilir ve kuruması için bir yerde bekletebilirsiniz. Makyaj için yüzümüze kullandığımız tüm fırçaları dilerseniz anti-bakteriyel su veya saf zeytinyağı ile temizleyebilirsiniz.

MAKYAJ SÜNGERİ TEMİZLİĞİ

Makyaj süngerlerinin ömrü en fazla 1 senedir. Bu nedenle senede 1 kere değiştirilmesi gerekir. Bazı kadınlar makyaj süngerini bir çok makyaj malzemesi ile kullanmaktadır. Bu nedenle makyaj süngerinin de gerekli olduğu zamanlarda temizlenmesi gerekir. Bu süngeri sadece su veya anti-bakteriyel su ile temizleyebilir ve kurumaya alabilirsiniz.

MAKYAJ MALZEMELERİ TEMİZLENMEZSE NE OLUR?

Makyaj malzemelerinde gerekli olan temizlik yapılmazsa zamanla cildinizde bakteriler birikir. Bu bakteriler cilt sorunları yaratır. Sivilceleri azdırır ve cildinizde çukurlara neden olabilir. Bu nedenle makyaj malzemelerinin temizliği son derece önemlidir.