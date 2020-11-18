Makarna nasıl yapılır? Makarna tarifi ve kolay makarna yapımı konusunda püf noktalar neler?

Türkiye'de makarna yemeği hemen herkesin mutfağında olmazsa olmazlardandır. Bilindiği üzere makarna konusunda değişik değişik tarifler mevcut. Kimi zaman soslu makarna, kimi zaman erişteli makarna ve yeri geldiği zamanda üstüne kaşar peynirlerini rendeleyip makarna yemeğimizi fırınlarız. Günlük hayatta merak ettiğimiz konuların başında yer alan en kolay şekilde makarna nasıl yapılacağı ve hızlı pratik bir şekilde hazırlanıp sunumun nasıl olacağını araştırırız. İşte en güzel makarna tarifi ve kolay makarna yapımı konusunda püf noktaları....



MAKARNA MALZEMELER:

8 su bardağı su 1 silme yemek kaşığı tuz 250 gr. makarna(250gr.lık paket veya 500gr.lık paketlerde yarım paket) Yarım fincandan biraz fazla sıvı yağ (En sağlıklısı zeytinyağıdır ama bazıları makarnada kokusunu sevmez, tadını sevdiğiniz başka bir sıvı yağ da kullanabilirsiniz.) Makarna Süzgeci

MAKARNA NASIL YAPILIR?

Makarna yapımı için orta boy bir tencereye 8 bardak soğuk su dökülür ve üzerine 1 silme yemek kaşığı tuz eklenip, tencerenin kapağı kapatılır ve açık ateşte makarna suyu kaynayana kadar bırakılır.

Su kaynadıktan sonra, 250gr. makarna kaynamakta olan suyun üzerine dökülür ve pişmeye başlar, ama bu kez tencerenin kapağı kapatılmaz. Makarnayı tencereye koyduktan sonra, ilk birkaç dakika 3-5 sefer karıştırırsanız, makarnanın birbirine yapışmasını da önlersiniz, çubuk makarna yapıyorsanız 7-8 defa karıştırmanız daha uygun olur, böylece çubuklar pişerken birbirine dolanıp yapışmaz. Tencerenizin yapısına ve makarnanın türüne göre pişme süresi 10-15 dakikadır.

MAKARNA YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Büyük ve derin bir tencere seçilmelidir

Makarna yapımında ilk önemli nokta seçilecek tenceredir. Su yüksekliği tencerenin 3/4'ünü geçmemelidir. Fazla su doldurulursa kaynadığı zaman tencereden taşar, az suda ise makarna iyi pişmez ve tencerenin dibine yapışabilir.

Tuz, su kaynadıktan sonra eklenmeli

Makarna bol tuzlu suda haşlanmalıdır. Tuzu baştan değil, su kaynadıktan sonra 5 litre suya 1 yemek kaşığı olacak şekilde eklemek gerekir.

Makarnanın yapışmaması için

Makarnayı zeytinyağı ve tuz ilavesiyle haşlayabilirsiniz.

Makarnaları suya atınca hemen karıştırmalıdır

Makarnayı suya atmadan önce iyice fokurdaması beklenmelidir Ne kadar aceleniz olursa olsun su iyice kaynamadan makarnaları tencereye atmamak gerekir.

Makarna harlı ateşte pişirilmelidir

Makarna kesinlikle ocağın altı hiç kısılmadan ve tencerenin kapağı kapatılmadan haşlanmalıdır.

Sos için makarnanın haşlama suyundan biraz ayrılmalıdır

Lezzetli bir sos için makarnayı haşladığınız sudan, makarnayı süzmeden önce 1 bardak ayrılmalıdır. Nişasta içeren bu su makarna sosuna kıvam ve lezzet verir, kolayca nüfuz etmesini sağlar.

Makarna süzgeçle süzülmeli, yıkanmamalıdır

Makarna pişer pişmez bekletmeden küçük delikli ve ayaklı bir süzgeçle süzülmelidir. Makarna kesinlikle yıkanmamalıdır. Makarnanın pişme derecesine göre yüzeyinde bir miktar nişasta kalır ve bu nişasta makarnanın az sonra karışacağı sosu yüzeyinde tutmasına da yardımcı olur. Eğer yıkarsak yüzeyinde hiçbir şey kalmaz ve sosla güzelce karışamaz, lezzetinden ve besin değerinden çok şey kaybeder. Sadece salatalarda soğuk olarak kullanılacağı zaman yıkanabilir.

MAKARNAYA NE KADAR TUZ ATILIR?

500 gramlık bir makarnaya yaklaşık olarak bir kaşık kadar tuz atılması yeterli olacaktır. Lakin siz tuz tüketiminize göre bunu ayarlayabilirsiniz.

1 PAKET MAKARNA KAÇ KİŞİLİKTİR?

500 gramlık bir paket makarnadan yaklaşık olarak 4-5 porsiyonluk ana yemek olarak makarna çıkabilir. Lakin ana yemeğin yanında kullanılacaksa bu 8-9 porsiyona kadar olabilir.

FIRINDA MAKARNA YAPIMI

Malzemeler:

1 paket fırın makarna

Peynirli beşamel sos için:

4 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı un

5 su bardağı süt

Tuz / Beyaz biber

Muskat - rende

2 su bardağı kaşar peyniri - rende

Üzeri için:

1 su bardağı kaşar peyniri - rende

FIRINDA MAKARNA NASIL YAPILIR?

Fırın makarnanızı bir tencere içerisinde yumuşayana kadar haşlayın ve süzüp kenara alın.

Başka bir tencerede un ve tereyağını kavurun, yeterince kavrulan unun üzerine sütü ilave edin ve kıvamını bulana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Tuz, ak biber ve muskat ile tatlandırın.

Hafif akışkan bir kıvam alan beşamelinizi ocaktan alın ve içerisine rendelediğiniz kaşar peynirini ilave edip, peynir eriyene kadar karıştırın.

Daha önceden haşladığınız makarnanızı, bu peynirli beşamelin içerisine ilave edip iyice karıştırın ve bir fırın kabına aktarın.

Üzerine rendelediğiniz kaşar peynirini de serpiştirdikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 25 – 30 dakika kadar pişirin.

Sıcak servis edin.

FIRINDA MAKARNA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

İçi için:

1 paketfırın makarna

1,5 su bardağırendelenmiş kaşar peyniri(üzeri için)

Beşamel Sos İçin:

4 yemek kaşığıtereyağı

2 yemek kaşığısıvı yağ

3 yemek kaşığıun

2,5 su bardağısüt

1/2 adetmuskat cevizi

FIRINDA MAKARNA TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Makarnaları çok fazla haşlamadan sosuyla buluşturup önceden ısıtılmış fırında sıcağı sıcağına pişirmeye dikkat edin.

Fırında Makarna Tarifinin Pişirme Önerisi

Fırın makarna harcına arzu ettiğiniz peynir çeşidi ve incecik kıyılmış taze yeşillikler ekleyebilirsiniz.

FIRINDA MAKARNA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Beşamel sosu hazırlamak için; 4 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı bir sos tenceresinde kızdırın.

Ardından 3 yemek kaşığı unu üzerine ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

2,5 su bardağı sütü de sos tenceresine ilave edip iyice karıştırın ve karışım koyulaşana kadar orta ateşte pişirin. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin.

Pişmiş olan beşamel sosun üzerine yarım muskat rendeleyip karıştırın ve ocaktan alın. Arzuya göre tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Derin bir tencerede kaynamış olan tuzlu suyun içine fırın makarnayı atın ve 10 dakika, yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp, suyunu süzdürün.

Geniş bir kabın içerisinde, süzülmüş olan makarnayı ve beşamel sosu güzelce karıştırın.

Makarnayı, pişireceğiniz fırın kabına alın ve üzerine 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 25 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra dilimleyin ve servis edin. Fırın makarnamız hazır, afiyet olsun!