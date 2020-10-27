Mahluta çorbası tarifi! Mahluta çorbası nerede meşhur?
Yöresel çorba tarifleri arasında yer alan mahluta çorbası merak ediliyor. Geçmişten günümüze yapılan mahluta çorbası mercimekten yapılan bir çorbadır. İşte mahluta çorbasının yapılışı ve malzemeleri...
Mahluta çorbası tarifi araştırılıyor. Yöresel çorba tarifleriyle araları iyi olanlar mercimekten yapılan mahluta çorbası tarifini merak ediyor. Mahluta çorbası Hititlerden günümüze kadar gelen bir çorba olup Antakya, Şanlıurfa gibi birçok ilimizde sevilerek tüketiliyor. Yapılışı mercimek çorbasına benzeyen mahluta çorbası sosuyla ve baharatlarıyla mercimek çorbasından biraz daha farklı. Mahluta çorbasının tarifi ve malzemeleri haberimizde.
MAHLUTA ÇORBASI TARİFİ MALZEMELER
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 yemek kaşığı pilavlık bulgur
1 yemek kaşığı pirinç
1 adet soğan
1 adet havuç
1 tatlı kaşığı tuz
8 su bardağı su
Terbiyesi İçin;
2 yemek kaşığı yoğurt
1 adet yumurta sarısı
Ekşili Sosu İçin;
4 yemek kaşığı sıvı yağ
2 yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı nar ekşisi
Nane, pul biber, kimyon
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
MAHLUTA ÇORBASI TARİFİ
Mahluta çorbası için öncelikle mercimek, bulgur ve pirinci süzgeçte yıkanır, süzdükten sonra düdüklüye alınır. Üzerine havuç rendelenir ve soğan doğranır. Tuzu atılıp suyu konulur ve kapağı kapatılarak pişmeye bırakılır. Çorba pişerken terbiye malzemeleri hazırlanır. Düdüklü açıldıktan sonra blenderden geçirilir. Çorbadan bir kepçe alınır ve terbiye ile karıştırılır. Ardından düdüklüye o karışım ilave edilir ve iyice karıştırılır. Bir kere daha düdüklünün kapağını kapatmadan kaynatabilirsiniz. Çorbaya başka bir tavada salça ve yağ kızdırıp çorbaya dökebilirsiniz. Nar ekşisini de ekledikten sonra mahluta çorbası yemeye hazır. Afiyet olsun.