Sofraları süsleyen lezzet: Madımak tarifi

Son günlerde isminden sık sık söz ettiren madımak herkesçe merak edilmektedir. Birçok kişi “Madımak nasıl yapılır?” sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Madımak, pratik ve kolay yapımı ile ön plana çıkan bir yemektir. Herkesçe sevilen bir lezzet olan madımak yemeğinin özel tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

MADIMAK YEMEĞİ MALZEMELERİ

Yarım kg yaş madımak

İki adet orta boy kuru soğan

Bir kahve fincanı pilavlık bulgur

Beş – altı dilim bol çemenli yağlı pastırma

(Sucuk veya çemen ilavesiyle, kıyma, kuşbaşı veya kemikli et de olabilir)

Bir yemek kaşığı tereyağı

MADIMAK YEMEĞİ (SİVAS, TOKAT, YOZGAT) YAPILIŞI TARİFİ

1. Madımak yaprağı hemen ezilirken sapı sert olduğundan bazıları yaprağını ayrı sapını ayrı pişirip sonra birleştirir. Daha kısa sürede pişirebilmek için düdüklü tencere kullanılabilir.

2. Madımak Nasıl Temizlenir: Madımaklar içindeki yabancı otlardan, koyu, kalın yapraklar, köklerinden ve köke yakın sert saplardan ayıklanır. Tek tek ele alınarak bakılması gerekir. Bol suda iyice temizleninceye kadar yıkanır ve bir süzgece alınır.

3. Bıçak yardımıyla bir kesme tahtası üzerinde ince ince kıyılır. Sapları sert olduğundan sap kısmını ince kıymakta fayda var. İstenirse düşük devirde mutfak robotu veya rondo ile de kıyılabilir. İstenirse madımaklar bir taşım kaynatılarak süzdürülür.

4. Yağlar tencereye konulur. Eriyince soğanlar yemeklik doğranarak ilave edilir.

5. Soğanlar pembeleşince haşlayıp süzdürülen madımaklara eklenir.

6. Madımak Yemeği Nasıl Pişirilir: Bir çay bardağı kadar kaynamış su ile sap kısımları iyice yumuşayıncaya kadar yemek buğulandırılır. Yani, tencerenin ağzı kapatılıp kısık ateşte pişirilmeye devam edilir. Üzerine tekrar kaynamış su ilave edilerek yemeğin suyu ayarlanır. Su miktarı istenen kıvama göre değişecektir. Çorbaya yakın bir kıvam için üzerine çıkacak kadar sıcak su eklenir. Bununla beraber pişirilme süresi madımağın toplandığı zamana ve bölgeye göre değişecektir. Madımak suyunu çektiği halde pişmemiş ise gerektiği kadar sıcak su ilavesi ile pişmesi beklenir.

7. Küçük parçalara ayrılmış pastırma dilimleri ve bulgur ilave edilir. Tuzu ve biber konulur.

8. Kısık ateşte bulgurlar yumuşayıncaya kadar pişirilir. Madımak iyi pişerse daha lezzetli olur.

9. Madımak Yemeği sunumunda üzerine sarımsaklı yoğurt dökülebilir.