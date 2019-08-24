Maca tozunun 5 mucizevi faydası

‘Maca tozu faydaları nelerdir?’ merak edilen sorular arasında yer alıyor. Maca tozu, ayrıca maça kökü olarak da bilinmektedir. Maca tozu, son yıllarda popüler olan ürünlerden birisi oldu. Hormonların ve duyguların dengelenmesinde önemli bir rol oynayan maça tozunun birçok faydası bulunmaktadır. Hormonal dengesizliklere iyi gelen ve libidoyu yükselten maça tozu birçok vitamin ve mineral içermektedir.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:51
24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:51
Maca tozunun 5 mucizevi faydası

Maca tozu içinde birçok vitamin ve mineral barındırmaktadır. Bunun yanı sıra içerdiği antioksidanlar ve temel yağ asitleri ile beyin hücrelerine kalkan görevi de görmektedir. Serbest radikallerin neden olduğu bozulmalara çözüm olan maca tozu, birçok psikolojik rahatsızlığa da iyi gelmektedir. Vücutta deforme olmuş birçok yeri düzelten maca tozu, spor yapan ve kas geliştiren kişiler için de vazgeçilmez bir şifa ürünüdür. 

MACA TOZU FAYDALARI NELERDİR?

Maca, 2000 yıldır Peru bölgesinde bilinen, İnkaların hüküm sürdüğü dönemde para yerine kullanılan mucizevi olduğuna inanılan bir bitki. İnka savaşçıları güç kazanmak için düzenli olarak Maca tüketirlermiş, İspanyollar galip geldikten sonra İnkalardan öğrendikleri Maca’yı askerlerine ve yorgun düşmüş atlarına yedirmişler. Atların güç kazandığını ve doğurganlıklarının arttığını fark ettiklerinde kendileri de tüketmeye başlamışlar. Peru’daki Ant Dağlarında 4200 metre yükseklikte yetişen hem aşırı sıcağa hem de aşırı soğuğa maruz kalarak yetişen Maca; bu özelliğiyle adaptojen sıfatını taşımaktadır. Maca; B1, B2, C vitaminleri, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, fosfor gibi mineraller yanı sıra lif, protein ve faydalı yağ asitlerini de içeriğinde barındırır.

Maca, hem kadınlar hem de erkekler üzerinde üreme hormonlarını yani libidoyu arttıran bir özelliğe sahiptir. Düzenli kullanımda hormon değerlerini düzenler; sperm ve yumurta kalitesini arttırır. Doğurganlık üzerinde aktif pozitif etkileri klinik araştırmaları sonuçlarıyla kanıtlanmıştır.

Maca’nın kadınlar üzerinde pozitif etkisi bununla sınırlı değil, kadınların regl dönemlerindeki depresyon, duygu durum değişikliği, adet ağrısı gibi birçok semptomu azalttığı da gözlemlenmiştir. Ayrıca uzmanlar tarafından menopoz etkilerini azalttığı da belirtilmektedir.

Maca, doğal bir enerji bombası olma özelliği taşır. Kronik yorgunluğunuz, uyku haliniz varsa ya da sporcu iseniz enerji kaynağı olarak düzenli Maca tüketmenin faydalarını görebilirsiniz.

Maca, içerdiği çinko mineralleri sayesinde saçların koparak dökülmesini engellemektedir. Sivilceleri azaltmakta kullanılan Maca’nın cildi güzelleştiren etkisi bulunmaktadır.

Sinir sistemini düzenleyerek anksiyete, stres, uyku bozukluğu gibi sinirsel hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

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