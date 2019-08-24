Cilde parlaklık ve ışıltı katıyor: Maş fasulyesi!

Maş fasulyesi, kalp sağlığını korumaktan alerjik reaksiyon ve astıma kadar sağlıksal birçok konuda harika bir besin kaynağıdır. Güçlü bir anti-aging olan maş fasulyesi, bakır açısından zengin olması ile kırışıklık, yaşlılık lekeleri ve yaş çizgilerinin varlığını azaltmak için son derece etkilidir. Düzenli olarak tüketilen maş fasulyesi aynı zamanda saç ve tırnak sağlığına da olumlu etkiler sağlamaktadır.

İŞTE MAŞ FASULYESİNİN FAYDALARI

Maş fasulyesi, Hindistan’ın yerlileri tarafından beslenmenin lezzetli bir kaynağı olarak binlerce yıldır yetiştirilmektedir. Günümüzde ise, özellikle fasulye filizi ile popüler bir hale gelmektedir. Maş fasulyesinin hafif tatlı ve ceviz gibi lezzeti vardır. Besin yoğunluğu açısından harika olduğu için sıklıkla tüketilmektedir. Besin değerleri içeriği diyet lifi, bitkisel protein, kompleks karbonhidratlar ve demir ile birlikte vitaminler ve mineraller olarak sıralanmaktadır. Ayrıca kalori, yağ ve sodyum açısından düşük olmasıyla beraber kolesterol de içermez. Bu küçük yeşil fasulyeler geleneksel olarak Doğu Asya ve Hint mutfaklarında kullanılmaktadır.

Kalp sağlığını korur: Maş fasulyesi LDL olarak bilinen kötü kolesterol seviyelerini azaltabilmektedir. Ayrıca antioksidan olan maş fasulyesi kan damarlarındaki hasarı ve inflamasyonu azaltarak kolesterol seviyelerini düzenlemektedir. LDL kolesterolüne etki etmesi maş fasulyesinin kalp krizi ve felç gibi ölümcül kardiyovasküler hastalıkların oluşma riskini azaltmasını sağlamaktadır. Maş fasulyesi kan dolaşımını artırmakta ve anti inflamatuar bir etki göstermektedir.

Yüksek kan basıncını azaltır: Maş fasulyesinin kardiyovasküler hastalıkların risk faktörü ile mücadele etme yeteneği vardır. 2014 yılında yayınlanan bir çalışmaya göre, maş fasulyesi kan basıncı seviyelerine etki edebilmektedir. Araştırmacılar ayrıca maş fasulyesinin anti-hipertansif özelliğine sahip olması nedeniyle protein fragmanlarının yüksek konsantrasyonuna etki edebildiğine inanmaktadır. Böylece, kan basıncının azalmasına yardımcı olur.

Kanserle mücadele eder: Maş fasulyesi yüksek oranda amino grup asit içermektedir. Bu içerik maş fasulyesini kanser gelişimi ile mücadele etmek için etkili hale getirmektedir. Yapılan klinik çalışmalara göre, maş fasulyesi kanser karşıtı aktivite göstermektedir. DNA hasarını önlemekte ve tehlikeli hücre mutasyonlarını ortadan kaldırmaktadır. Antioksidan kapasitesi oldukça fazla olan maş fasulyesi serbest radikalleri deyim yerindeyse süpürüp atmaktadır.

Protein kaynağıdır: Maş fasulyesi izolösin, lösin ve valin olarak bilinen besinlere sahiptir, bu nedenle vejetaryenler için etkili bir seçim haline gelmektedir. Yapılan araştırmalara göre, maş fasulyesi yüzde 20 ya da 24 kadar amino grup asit barındırmaktadır. Tam bir protein kaynağı olarak görülmektedir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Maş fasulyesi sahip olduğu besin değerleri nedeniyle hem anti inflamatuar hem de antimikrobiyal olarak davranmaktadır. Sonuç olarak, bu besinlerin vücut tarafından emilmesi ile bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve zararlı bakterilerin neden olduğu soğuk algınlığı, virüsler, tahriş, döküntülere karşı koruyucu bir kalkan oluşturmaktadır.

Kilo vermeye yardımcı olur: Maş fasulyesi yüksek protein ve diyet lifi içermektedir. Araştırmalar, lif oranı yüksek olan bu fasulyenin tokluk hormonu olan kolesistokinini harekete geçirdiğini göstermektedir. Yine yapılan başka çalışmalara göre ise, maş fasulyesi tüketimi tokluk hissi yaratmaktadır. Günlük olarak tüketilen maş fasulyesi kilo verme sürecinde tokluk hissi yaratarak kilo vermeye yardımcı olmaktadır.

Sindirim sistemine yardımcı olur: Maş fasulyesi hem sindirim sistemi hem de vücudun detoksu için faydalıdır. Lif açısından zengin olan bu fasulye, sindirim sistemine yardımcı olarak kabızlık ve irritabl bağırsak sendromu belirtilerini önlemektedir. Hindistan’da maş fasulyesi zerdeçal, kişniş, kimyon ve zencefil ile pişirilerek mide ağrılarını ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır. (3)

Kolesterole iyi gelir: Maş fasulyesi gibi çözünür diyet lifleri açısından zengin olan gıdalar LDL olarak bilinen kötü kolesterol seviyelerini azaltmak için etkilidir. LDL kolesterol miktarını azaltmak için günde çözülebilir liflerden 10 ile 25 g tüketilmesi önerilir. Bir fincan maş fasulyesi ise 1,9 g oranında lif içermektedir. Bu fasulyesi LDL kolesterole karşı daha güçlü hale getirmek için diğer lif açısından zengin gıdalar ile kombine edilmesi oldukça iyi bir fikirdir.

PMS ve menopoz belirtilerini hafifletir: Maş fasulyesi izoflavon besinleri içerir. Izoflavonlar hormonal aktiviteyi düzenleyen yardımcı olur. Maş fasulyesi doğadaki östrojeniklerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, tüketimi durumunda özellikle sıcak basmalarını rahatlatmak için etkili hale gelmektedir. Menopoz sonrası yaşanan osteoporozu önlemek için kemik oluşumunu uyarmaktadır. Sonuç olarak, kadın sağlığı için faydalı bir gıda olarak değerlendirilmektedir.

Diyabete iyi gelir: Düşük glisemik indeksi gıdaları arasında olduğu için maş fasulyesi diyabetik dostu olarak kabul edilmektedir. Düşük glisemik besinler sağlıklı kan şekeri seviyelerini desteklemektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, maş fasulyesi insan olmayan tip-2 diyabetli kişilerde kan şekeri, plazma C-peptid, glukagon ve kan üre nitrojen düzeylerini azaltmada umut vaat etmiştir. (4)

Göz sağlığını destekler: A vitamini uzun yıllar görme sağlığındaki iyileşme ile ilişkili bulunmuştur. Bu vitamin serbest radikallere karşı gözlerin hücrelerini korumak için bir antioksidan ajan olarak hareket etmektedir. Bu şekilde, maş fasulyesi glokom, katarakt ve makula dejenerasyonunu önlemeye yardımcı olabilmektedir. Maş fasulyesi tüketerek daha sağlıklı ve daha iyi bir vizyona sahip olunabilmektedir.

Uçukları tedavi eder: Uçuklar acı verici ve rahatsız edici olabilmektedir. Enfeksiyon kaptıklarında daha ciddi sağlık durumlarına yol açabilmektedirler. Maş fasulyesinde bulunan lizin denilen özel bir enzim bu yaraların oluşmasını ve büyümesini engellemektedir. Maş fasulyesinde bulunan bu enzim uçuklar için oldukça etkilidir.

Alerjik reaksiyonlara ve astıma iyi gelir: Maş fasulyesi astım gibi solunum sistemi inflamatuar durumlarını ve alerjik enfeksiyonlarını azaltmak için faydalı olabilmektedir. Kimyasal açıdan bunun nedeninin ne olduğu henüz tam olarak anlaşılmış olmasa da, ek çalışmalar bu durumu aydınlatmak için devam etmektedir.

Yaşlanma karşıtıdır: Maş fasulyesi güçlü bir anti-aging olarak değerlendirilmektedir. Bakır açısından zengin olması bu fasulyeyi kırışıklık, yaşlılık lekeleri ve yaş hatlarının varlığını azaltmak için etkili hale getirmektedir. Düzenli olarak tüketilen maş fasulyesi aynı zamanda saç ve tırnak sağlığına da olumlu etkiler sağlamaktadır.

Cilt sağlığına iyi gelir: Maş fasulyesi cilde parlaklık ve ışıltı katmaktadır. Bakır içeriği nedeniyle çeşitli yüz paketleri ve yüz kremleri kullanımını arttırmaktadır. Peeling yapmak için de oldukça güzel bir seçenek olan maş fasulyesi tamamen doğal ve ev yapımı bir peeling halini alabilmektedir.

Saç sağlığına iyi gelir: Bakır açısından zengin olan maş fasulyesi kafa derisini korumak için faydalıdır. Bakır insan vücudundaki demir, kalsiyum ve magnezyumun uygun şekilde kullanılmasını garanti etmektedir. Verimli şekilde çalışmasıyla kafa derisi beslenmekte ve parlak, uzun, güçlü ve kalın saçlar ile sonuçlanmaktadır.