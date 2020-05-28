Lösemili çocuklar virüsten nasıl korunmalı?

Lösemi hastası çocukların koronavirüse karşı nasıl korunması gerektiği araştırılıyor. Lösemi hastası çocukların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alması gereken tedbirlere ilgili önemli bilgiler veren Çocuk hematolojisi uzmanı Prof. Dr. Davut Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 hastalığının bulaşma riskine karşı lösemili hastaların dikkat etmesi gereken kuralları anlattı.

Lösemili bir hastanın Kovid-19 enfeksiyonunu daha ağır geçireceğine işaret eden Albayrak, hastalığın insandan insana bulaşması nedeniyle hasta kişiden lösemili hastaya ulaşma zincirinin kırılması gerektiğini vurguladı.

Lösemili çocukların hayatlarını koronavirüse karşı riskleri en aza indirecek şekilde yeniden düzenlemesi gerektiğine dikkati çeken Albayrak, şu önerilerde bulundu:

"Bu düzenlemede ev içi yerleşim, evdekilerle temas kuralları, el temizliği, maske kullanımı, hastaneye özel ulaşım, hastanede kalış süresinin kısa tutulması gibi planlamalar yer almalıdır. Hastalar, zorunlu tedavi ve kontrolleri dışında evden dışarıya çıkmamalı. Bu durum 20 yaş altına sokağa çıkma izni verildiği zaman da devam etmelidir. Bulaşma riski yüksek olan toplu alanlardan uzak durmalıdırlar. Hastane gelişlerinde de herhangi bir sebeple bu alanları kullanmamaları gerekir."

Lösemili çocukların anne ve babasına da bu anlamda büyük görev düştüğünü belirten Albayrak, şunları kaydetti: