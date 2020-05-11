Lokma tatlısının püf noktası nedir? Lokma tatlısı nasıl yapılır?

Lokma tatlısı tarifi iftara saatler kala araştırılıyor. “İftara ne yapsam?” diye düşünüyorsanız ve hala bir tatlı çeşidine karar veremediyseniz 5 adımda lokma tarifi hazırladık. Ramazanda kolay tatlı tarifleri arama motorlarında merak ediliyor. Bu tariflerden biri olan lokma tatlısı kızartılarak yapılıyor. Birçok yörede bilinen bu tatlı aynı zamanda geleneksel tatlılar arasında yer alıyor. Son yılların popüler tatlısı haline gelen lokma tatlısının püf noktası hamurların güzel kızartılmasıdır. Adından da anlaşılacağı gibi lokma kadar küçük fakat bir araya geldiğinde sofrada bereketli olan şerbetli lokma tatlısı tam iftara göre bir tatlıdır. İşte ramazana özel 5 adımda lokma tatlısı tarifi…

LOKMA TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için;

2 su bardağı ılık su

3,5 su bardağı un

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı şeker

Şerbeti için;

2 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

3-4 damla limon

Kızartmak için;

2,5 su bardağı Ayçiçek yağı

5 ADIMDA LOKMA TATLISI YAPILIŞI

1. Derin bir karıştırma kabının içerisine unu alın. Havuz yaptığınız unun ortasına maya, şeker ve ılık suyu ekleyip yoğurun. Cıvık bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

2. Yoğurma işlemi bittikten sonra hamurun üzerini kapatın. 1 saat boyunca hamurun mayalanması için bekleyin. Hamur mayalanırken; siz şerbeti hazırlayabilirsiniz.

3. Su ve şekeri tencereye alıp, ocağın altını açın. Şeker eriyince tencereye limon suyunu ilave edin. Şerbet bir, iki taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.

4. Yağı derin bir kızarma tenceresine alın. İyice ısınmasını bekleyin. Sıkma torbasına hamuru doldurun. Mutfak makasını yağlayın. Sıkma torbasından akan hamuru keserek tencereye atın.

5. Bu işlemi iki adet yağlı kaşık kullanarak da yapabilirsiniz. Kızaran lokmaları kevgir yardımıyla yağdan çıkarın. Sıcak lokmaları soğuk şerbete atın. 10-15 saniye sonra lokmaları şerbetten alıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun