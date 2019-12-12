Sıcak olduğunda başka lezzetli: Lokma tatlısı!

"Lokma nasıl yapılır?" sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son zamanlarda popüler bir tatlı olan lokmanın nasıl yapıldığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Lokmanın özel tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

MALZEMELER:

HAMURU İÇİN;

2 su bardağı ılık su

3,5 su bardağı un

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı şeker

Şerbeti için;

2 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

3-4 damla limon

Kızartmak için;

2,5 su bardağı ayçiçek yağı

Derin bir karıştırma kabının içerisine unu alın.

Havuz yaptığınız unun ortasına maya, şeker ve ılık suyu ekleyip yoğurun.

Cıvık bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Yoğurma işlemi bittikten sonra hamurun üzerini kapatın.

1 saat boyunca hamurun mayalanması için bekleyin.

Hamur mayalanırken; siz şerbeti hazırlayabilirsiniz.

Su ve şekeri tencereye alıp, ocağın altını açın.

Şeker eriyince tencereye limon suyunu ilave edin.

Şerbet bir, iki taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.

Yağı derin bir kızarma tenceresine alın. İyice ısınmasını bekleyin.

Sıkma torbasına hamuru doldurun.

Mutfak makasını yağlayın.

Sıkma torbasından akan hamuru keserek tencereye atın.

Bu işlemi iki adet yağlı kaşık kullanarak da yapabilirsiniz.

Kızaran lokmaları kevgir yardımıyla yağdan çıkarın.

Sıcak lokmaları soğuk şerbete atın.

10-15 saniye sonra lokmaları şerbetten alıp servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.