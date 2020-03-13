Lokanta usulü Lebeniye çorbası nasıl yapılır?

Çorba çeşitleri arasında oldukça popüler olan lenebiye çorbası tarifi nasıl yapılır? Lokanta usulü lebeniye çorbası yapılışı merak ediliyor. Herkes tarafından sevilen bir yemek olmasından dolayı sofralarda tercih ediliyor. Bu çorbanın birçok püf noktası nohutları haşlamadan önce en az 8 saat boyunca suda bekletin. Lebeniye çorbasının püf noktasına dikkat etmek çorbanızın lezzetini artırır. İşte lebeniye çorbasının yapılışı...





LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• 1 su bardağı haşlanmış nohut

• 2 yemek kaşığı kırık pirinç

• 1,5 su bardağı süzme yoğurt

• 2 yemek kaşığı un

• 1/2 adet limonun suyu

• 6 su bardağı su

Köfteleri kızartmak için:

2,5 yemek kaşığı tereyağı

KÖFTESİ İÇİN:

200 gram köftelik kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

ÜZERİ İÇİN:

2 tatlı kaşığı kuru nane

LEBENİYE ÇORBASI TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Nohutları haşlamadan önce en az 8 saat boyunca suda bekletin.

LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Bir tencereye 2 yemek kaşığı pirinci yıkayarak alın ve üstüne 1 su bardağı kadar su ekleyip, yumuşayana dek haşlayın.

Köfteleri hazırlamak için; bir kaba kıymayı alın ve üzerine 1 adet kuru soğan rendeleyin. Tuz ve karabiber de ilave edip, güzelce yoğurun.

Ardından nohut büyüklüğünde olacak şekilde köfteleri elinizle yuvarlayarak şekillendirin.

Pişen pirinçlerin üzerine 4-5 su bardağı daha su ilave edin. Haşlanmış nohutları da ekleyip, kaynamaya bırakın.

Başka bir kasede; yoğurdu,unu, limon suyunu ve yaklaşık yarım su bardağı kadar suyu ekleyip güzelce çırpın.

Tencerede kaynayan yoğurt-pirinç karışımdan bir 1 su bardağı kadar su alıp, yoğurtlu karışıma ilave edin ve güzelce çırpın.

Hazırladığınız yoğurtlu karışım yani yoğurtlu terbiye, ılıklaştıktan sonra, ocakta kaynayan nohut-pirinç karışımına azar, azar ilave edin. Tuzunu da ilave edip, çorbayı kaynamaya bırakın.

Geniş bir tavada tereyağını eritin ve köfteleri kızartın. Köfteler kızardıktan sonra üstlerine 2 tatlı kaşığı naneyi de ekleyip biraz kızdırın.

Servis esnasında, çorbayı kaseye alın ve üstlerine naneli, köfteli yağı gezdirerek servis edin.